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По щучьему велению: референдум Порошенко о членстве в ЕС на Украине назвали сказкой
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    По щучьему велению: референдум Порошенко о членстве в ЕС на Украине назвали сказкой

    19:09  1 Декабря 2017
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    По щучьему велению: референдум Порошенко о членстве в ЕС на Украине назвали сказкой

    Киев, 1 декабря. Депутат Верховной рады и бывший губернатор Закарпатской области Виктор Балога предложил президенту Украины Петру Порошенко не ограничиваться идеей вступления в ЕС и провести референдум с требованием, чтобы Россия вернула Кубань, Крым и Смоленск.

    Ироничный комментарий прозвучал после того, как Порошенко предложил провести референдум о вступлении Украины в ЕС и НАТО. По словам Балоги, на референдуме можно поднять любой вопрос, но толку от этого не будет никакого.

    «Давайте тогда проведем референдум, чтобы 1 декабря наступило лето. Чтобы на Украине росли бананы. Чтобы Россия отдала нам Крым, Смоленск и Кубань», — пишет он в Facebook.

    По щучьему велению: референдум Порошенко о членстве в ЕС на Украине назвали сказкой

    Политик подчеркнул, что ни одна нация, представленная в Евросоюзе, не проводила для этого референдумов. Чтобы получить членство в организации, необходимо действительно проводить серьезную работу — бороться с коррупцией, строить дороги, повышать уровень жизни и развивать экономику.

    «И только Петр Порошенко хочет убедить украинцев, что вступить в Евросоюз можно, как в русских сказках — «по щучьему велению», — добавил Балога.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #ес #референдум #балога
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