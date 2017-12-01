По щучьему велению: референдум Порошенко о членстве в ЕС на Украине назвали сказкой

Киев, 1 декабря. Депутат Верховной рады и бывший губернатор Закарпатской области Виктор Балога предложил президенту Украины Петру Порошенко не ограничиваться идеей вступления в ЕС и провести референдум с требованием, чтобы Россия вернула Кубань, Крым и Смоленск.

Ироничный комментарий прозвучал после того, как Порошенко предложил провести референдум о вступлении Украины в ЕС и НАТО. По словам Балоги, на референдуме можно поднять любой вопрос, но толку от этого не будет никакого.

«Давайте тогда проведем референдум, чтобы 1 декабря наступило лето. Чтобы на Украине росли бананы. Чтобы Россия отдала нам Крым, Смоленск и Кубань», — пишет он в Facebook.

Политик подчеркнул, что ни одна нация, представленная в Евросоюзе, не проводила для этого референдумов. Чтобы получить членство в организации, необходимо действительно проводить серьезную работу — бороться с коррупцией, строить дороги, повышать уровень жизни и развивать экономику.