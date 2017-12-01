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Саратовцы проигнорировали встречу с Навальным на детской площадке
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    Саратовцы проигнорировали встречу с Навальным на детской площадке

    19:25  1 Декабря 2017
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    Саратовцы проигнорировали встречу с Навальным на детской площадке

    Саратов, 1 декабря. Блогер Алексей Навальный, провозгласивший себя кандидатом в президенты РФ, в рамках «предвыборного турне» провел несогласованный митинг в Саратове. Традиционно посмотреть на «общественного деятеля» собрались в основном школьники. Всего на встрече собралось всего около 400 человек.

    Сам митинг состоялся на детской площадке в сквере героев Краснодона. При этом в качестве трибуны Навальный использовал детскую горку. В ходе мероприятия блогер расспрашивал участников, кто является «хозяином города» и какая в Саратове зарплата. На первый вопрос подростки хором прокричали, что правят городом они. Четкого ответа на второй вопрос не последовало. Обещание Навального отменить призыв в армию было встречено радостными возгласами. Навальный выразил мнение, что служба в ВС является «налогом на бедность».

    В свою очередь, на сайте администрации Саратова появилось сообщение, в котором указано, что Навальный устроил сознательную провокацию, «вторгнувшись» со своими сторонниками на чужое мероприятие — сегодня в сквере героев Краснодона должны были отметить День неизвестного солдата.

    «Навальный пытается общаться с горожанами с детской горки, на которую он взобрался. Толпа реагирует на его слова криками. В числе участников в большинстве своем молодежь, которую Навальный своими лозунгами откровенно вводит в заблуждение», — отметили в мэрии.

    Отметим, что мэрия Саратова не согласовала митинг представителям Навального по одной простой причине — заявка не была направлена в установленном порядке. Организаторы встречи, несмотря на все увещевания, не предоставили властям официально оформленное уведомление в соответствии с требованиями закона.

    Автор: Тимур Румянцев
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