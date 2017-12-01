Флинну предъявили обвинения в даче ложных показаний ФБР

Вашингтон, 1 декабря. Бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна обвинили в даче ложных показаний ФБР.

В частности, спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что Флинн сообщил неправду относительно его встреч с российскими официальными лицами.

«Майкл Флинн сознательно и преднамеренно предоставил ложную, вымышленную, сфальсифицированную информацию», — говорится в документе, представленном Мюллером.

В американских СМИ, по слухам, появились сообщения о том, что Флинн признал свою вину.

Напомним, что в США проводятся сразу несколько расследований «российского вмешательства в выборы президента», которые прошли в конце 2016 года. Кроме того, ФБР выясняет детали предполагаемых «связей Москвы и Дональда Трампа». В Белом доме неоднократно опровергали эти обвинения.

Отметим, что в Кремле также неоднократно опровергали обвинения во вмешательстве в выборы США.



