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Флинну предъявили обвинения в даче ложных показаний ФБР
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    Флинну предъявили обвинения в даче ложных показаний ФБР

    19:02  1 Декабря 2017  /обновлено: 19:03  01 Декабря 2017
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    Флинну предъявили обвинения в даче ложных показаний ФБР

    Вашингтон, 1 декабря. Бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна обвинили в даче ложных показаний ФБР.

    В частности, спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что Флинн сообщил неправду относительно его встреч с российскими официальными лицами.

    «Майкл Флинн сознательно и преднамеренно предоставил ложную, вымышленную, сфальсифицированную информацию», — говорится в документе, представленном Мюллером.

    В американских СМИ, по слухам, появились сообщения о том, что Флинн признал свою вину.

    Напомним, что в США проводятся сразу несколько расследований «российского вмешательства в выборы президента», которые прошли в конце 2016 года. Кроме того, ФБР выясняет детали предполагаемых «связей Москвы и Дональда Трампа». В Белом доме неоднократно опровергали эти обвинения.

    Отметим, что в Кремле также неоднократно опровергали обвинения во вмешательстве в выборы США.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #сша #майкл флинн
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