Сирия, 2 декабря. Бойцы SDF**** продолжают захватывать территории на востоке от Евфрата в Дейр-эз-Зоре. ВВС САР лишились вертолета Ми-24 в Западной Гуте на юго-западе провинции Дамаск. Отряды ССА** уничтожили диверсионную группу курдов YPG к северо-востоку от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли новый групповой удар по террористам ИГИЛ1 к югу от Дейр-эз-Зора; провели бомбардировку позиций «Тахрир аш-Шам» в южной части провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: лишились вертолета Ми-24 в Западной Гуте на юго-западе от Дамаска; потеряли ЗСУ «Шилка» в боях на юге от Алеппо; помешали боевикам проникнуть на объекты САА в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»2 (ИГИЛ): столкнулось с армией САР близ станции «Т-2» в провинции Дейр-эз-Зор; вело массированные перестрелки с курдами на восточном побережье Евфрата; продолжает понемногу терять свой последний анклав в Ираке.

«Джебхат Фатх аш-Шам»3*** («Джебхат ан-Нусра»):4 понесла потери в живой силе в Западной Гуте; лишилась высокопоставленного главаря на юге Алеппо.

Курды: пытались пробраться на военные объекты ССА к северу от города Манбидж; захватили Абу Хаммам и его предместья на юго-востоке Дейр-эз-Зора; потеряли троих бойцов, подорвавшихся на мине в Ракке.

Провинция Дамаск

Основные события прошедших суток в этом регионе разворачивались в Западной Гуте в южной части провинции Дамаск. Утром в результате серии массированных атак подразделения Сирийской арабской армии (САА) уничтожили и ранили нескольких боевиков произраильских вооруженных группировок, а также исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», базирующихся внутри территориального анклава близ границы с провинцией Эль-Кунейтра. Однако позже на подконтрольных радикалам страницах в Twitter и Telegram начали появляться сообщения о том, что исламисты сбили сирийский вертолет Ми-24 рядом с городом Бейт Джинн. Пилот Камаль Ибрагим, как выяснилось позже, погиб.

В отдельных районах Восточной Гуты фиксировались вооруженные столкновения между правительственными войсками САР и отрядами боевиков исламистских группировок. Самые тяжелые из них разворачивались на окраине населенного пункта Хараста в северо-восточных окрестностях Дамаска. Источники «Ахрар аш-Шам» утверждали, что радикалы данного формирования нанесли САА серьезный урон в живой силе, однако никаких доказательств до сих пор предоставлено не было.

Провинция Алеппо

На юге от Алеппо недалеко от границы с Хамой и Идлибом в прошедшие сутки продолжались бои между «Джебхат Фатх аш-Шам» и правительственными силами. Как передавал портал Damascus Now, военнослужащим САА удалось уничтожить высокопоставленного члена террористической организации под позывным Абу Аман. Тем не менее, как утверждало оппозиционное новостное агентство Qalaat Al Mudiq, в результате обстрелов со стороны аффилированной с «Ан-Нусрой» группировки «Джейш Аль-Наср» вблизи высоты Абесан была ликвидирована ЗСУ «Шилка» армии САР.

На северо-востоке провинции недалеко от города Манбидж отряды Сирийской свободной армии (ССА), подконтрольные Турции, обнаружили и обезвредили диверсионную группу, состоявшую их курдских бойцов Отрядов народной самообороны (YPG). Согласно данным канала в Twitter Wyvern Reports, столкновение произошло у военного объекта протурецких боевиков, куда пытались проникнуть силы YPG, на окраине прифронтового поселка Джат.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские Сирийские демократические силы (SDF), которые уже успели захватить обширные территории на востоке Дейр-эз-Зора, в минувшие сутки вновь активизировались. По информации военного источника на его странице в Twitter (@sayed_ridha), накануне курды заняли город Абу Хаммам и его предместья, а также взяли в кольцо блокады поселение Аль-Кишкия на восточном берегу Евфрата. Местный новостной ресурс DeirEzzor24, кроме того, сообщал о тяжелых перестрелках между террористами «Исламского государства» и курдскими бойцами SDF в деревнях Сведан и Дарнаж. Отмечается, что местным жителям пришлось бежать из своих домов, оказавшихся в зоне боевых действий.

К юго-западу от административного центра накануне днем отмечались столкновения между подразделениями армии САР и отрядами боевиков ИГ.5 Как сообщал в Twitter (@markito0171) местный активист, короткие бои прошли в пустынном районе около станции «Т-2» у самой границы с провинцией Хомс.

Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели новую операцию против ИГИЛ на юге провинции Дейр-эз-Зор. Шесть военных самолетов, вылетевших с базы «Хмеймим», нанесли массированный удар по опорным пунктам и военной технике террористической группировки в этом районе, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Провинция Ракка

На территории Ракки и в ее окрестностях продолжают раздаваться взрывы. Накануне утром очередное устройство детонировало в поселке Румейла, находящемся в северных предместьях административного центра региона. Согласно сведениям портала Al Sharq News, в результате погиб один мирный житель. Позже, сообщал Twitter-канал (@asharqasouri), новый взрыв прогремел рядом с сахарной фабрикой — на мине подорвались три бойца курдских «Демократических сил», все они погибли на месте.

Полковник Райан Диллон, представитель штаба операции международной коалиции во главе с США под названием «Непоколебимая решимость», заявил накануне в одной из записей на своей странице в сети Twitter, что боевики ИГИЛ, заминировавшие город, хотели убить как можно больше гражданских лиц, так как огромное число взрывных устройств было найдено в детских игрушках, кухонных шкафах и других предметах повседневного обихода. Важно отметить, тем не менее, что операция по разминированию Ракки стартовала спустя почти месяц после полного завершения штурма, на тот момент многие жителей уже вернулись в город.

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики-исламисты, дислоцирующиеся на Голанах у израильской границы, в прошедшие сутки пытались пробраться на территории близ поселка Хан Арнаба, контролируемые правительственными войсками САР. Подразделения САА, однако, смогли сорвать спецоперацию радикалов, открыв по ним интенсивный огонь, сообщал местный новостной ресурс в Twitter (@golantimes). В юго-западной части Сирии, в частности также в провинциях Даръа и Эс-Сувейда, работает первая зона деэскалации, о создании которой летом текущего года договорились президенты России и Соединенных Штатов. Несмотря на это, поддерживаемые Израилем вооруженные исламистские формирования продолжают совершать нападения и обстреливать объекты сирийской армии. Их цель — сформировать более обширную буферную зону вокруг Голанских высот, которые были аннексированы израильскими войсками еще в середине прошлого века.

Ирак

Как сообщил накануне Twitter-канал Iraqi Security, иракская армия и ополченцы-шииты Сил народной мобилизации в ходе операции по зачистке последнего анклава «Исламского государства» в стране освободили уже около 100 поселков и деревень. В минувшие сутки правительственные войска продолжали развивать наступление в северо-западном регионе у границы с Сирией. Так, в ходе боев у поселения Таль-Сафук были уничтожены как минимум пятеро боевиков ИГИЛ, сообщал интернет-портал Press Iraq Net.

В Раве в результате взрыва нескольких зданий, заминированных террористами ИГ перед уходом из города, погибли 25 гражданских лиц. Глава мэрии Хусейн Али при этом заявил в интервью журналистам, что на территории населенного пункта все еще остается немало СВУ, мин и растяжек ИГ, и потому он также призвал командование армии Ирака направить в Раву дополнительные отряды саперов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)