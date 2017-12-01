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Житель Новокузнецка забил до смерти бросившую его сожительницу
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    Житель Новокузнецка забил до смерти бросившую его сожительницу

    18:58  1 Декабря 2017
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    Житель Новокузнецка забил до смерти бросившую его сожительницу

    Новокузнецк, 1 декабря. Суд вынес приговор в отношении жителя Новокузнецка, который убил сожительницу в пьяной ссоре.

    Трагический инцидент произошел 8 января текущего года: 46-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поругался с сожительницей, после чего женщина заявила о расставании. Злоумышленник напал на сожительницу и нанес ей многочисленные удары руками и деревянной ножкой от стула, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Кемеровской области.

    Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Экспертиза установила, что на теле погибшей не меньше 50 следов от ударов. В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело и передали в суд. Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #кузбасс #кемерово #новокузнецк
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