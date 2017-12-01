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Спорт
Названы страны, которые сыграют в Екатеринбурге на ЧМ-2018
Спорт
Стали известны все соперники сборной России в групповом турнире ЧМ-2018
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    Стали известны все соперники сборной России в групповом турнире ЧМ-2018

    18:56  1 Декабря 2017  /обновлено: 19:23  01 Декабря 2017
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    Стали известны все соперники сборной России на ЧМ-2018

    Москва, 1 декабря. Сборная России по футболу сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии в группе A на чемпионате мира 2018 года, который будет проходить в России.

    Об этом стало известно в результате жеребьевки группового этапа турнира, которая проходит в Государственном Кремлевском дворце. ФАН ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

    Матч с командой Уругвая пройдет 25 июня в Самаре, с египтянами россияне сыграют 19 июня в Санкт-Петербурге. Матч открытия турнира Россия — Саудовская Аравия состоится 14 июня в «Лужниках».

    Стали известны все соперники сборной России в групповом турнире ЧМ-2018

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #чм-2018 #соперники
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