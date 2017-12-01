Стали известны все соперники сборной России в групповом турнире ЧМ-2018

Москва, 1 декабря. Сборная России по футболу сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии в группе A на чемпионате мира 2018 года, который будет проходить в России.

Об этом стало известно в результате жеребьевки группового этапа турнира, которая проходит в Государственном Кремлевском дворце. ФАН ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.

Матч с командой Уругвая пройдет 25 июня в Самаре, с египтянами россияне сыграют 19 июня в Санкт-Петербурге. Матч открытия турнира Россия — Саудовская Аравия состоится 14 июня в «Лужниках».