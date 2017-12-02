Сирия итоги недели 26 ноября – 2 декабря: битва за Абу-Духур, зачистка в пустыне, мины в Ракке

Битва за Абу-Духур Сирийские правительственные силы при поддержке ВКС России продолжают операцию на юго-востоке анклава террористов в Идлибе. Главной целью наступления сирийской армии на этом рубеже является авиабаза Абу-Духур, которую удерживают боевики «Джебхат ан-Нусры».1 Наступление на Абу-Духур идет с двух направлений – со стороны города Ханассер в провинции Алеппо, и с восточной части провинции Хама, где сирийские войска пытаются взять под свой контроль стратегический город Рахаджан. 27 ноября сирийские военные под прикрытием ВКС РФ смогли освободить еще один населенный пункт на северо-востоке от Хамы — деревню Мустариха, вокруг которой на протяжении последних нескольких дней шли тяжелые бои. Таким образом, части армии САР уже почти вплотную подошли к границе с Идлибом. В свою очередь, части, движущиеся со стороны Ханассера, освободили город Аль-Рашадия и продолжают продвижение к Абу-Духуру.

Зачистка пустыни Дейр-эз-Зора Сирийская армия при поддержке российской авиации продолжает зачистку провинции Дейр-эз-Зор от террористов «Исламского государства».3 В ходе боев 28 ноября отряды «Сил Тигра» под руководством генерала Сухейля аль-Хасана установили контроль над поселением Аль-Ашара в пригороде Дейр-эз-Зора. По данным информационного агентства Almanar News, в ходе боев правительственные войска уничтожили десятки террористов ИГИЛ2 и приблизили полное освобождение от террористов западного побережья реки Евфрат. Успешной зачистки пустыни провинции Дейр-эз-Зор вряд ли можно было бы ожидать без интенсивной поддержки Воздушно-космических сил России. Бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3 на протяжении четырех дней в период с 23 по 26 ноября уничтожали опорные пункты «Исламского государства», скопления боевиков и бронетехники.

Арсенал ИГИЛ Тем временем, при зачистке административного центра провинции Дейр-эз-Зор солдаты сирийской армии обнаружили крупный арсенал террористов «Исламского государства». Об этом сообщало Al-Masdar News. Корреспондентам Федерального агентства новостей удалось получить видео, на котором представлен арсенал боевиков ИГИЛ. Помимо двух «джихад-мобилей», сирийским войскам достались в качестве трофеев боеприпасы для оружия различного типа, а также минометы, крупнокалиберные пулеметы и значительное количество взрывчатки.

Междоусобица в Идлибе В провинции Идлиб назревает новая волна междоусобиц в рядах террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Как пишут источники в Telegram, лидер террористов «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммад Аль-Джулани начал аресты неподконтрольных ему полевых командиров. Уточняется, что боевики арестовали ряд главарей незаконных вооруженных формирований, а также сторонников группировки «Джунд аль-Акса», присягнувшей на верность «Исламскому государству». Джулани объявил, что задержанные обвиняются в разжигании розни внутри альянса и коррупции, и их ждет «справедливый суд».

Заминированная Ракка В городе Ракка, освобожденном курдскими отрядами «Демократических сил Сирии», по-прежнему неспокойно. За неделю в нескольких районах города взорвались мины, заложенные при отступлении из города террористами ИГИЛ. Так, взрывы наблюдались в районах Ад-Дирайя, близ мечети Ас-Сафа, а также в районе Аль-Машлаб. Причем, как отмечает информагентство Al-Masdar News, взрывы происходили в кварталах, которые уже были объявлены зачищенными, что привело к жертвам среди мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.