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Пушков ответил на слова Порошенко о «Русской правде», напомнив его «перл №1»
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    Пушков ответил на слова Порошенко о «Русской правде», напомнив его «перл №1»

    18:40  1 Декабря 2017
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    Пушков ответил на слова Порошенко о «Русской правде», напомнив его «перл №1»

    Москва, 1 декабря. Киев пытается приписать себе великую историю, называя «Русскую правду» украинской. Об этом в пятницу заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    «Новая попытка Киева приписать Украине великую историю. Но перл N1 – «древнеукраинские князья». Об их существовании знает только Порошенко», — пишет Пушков в Twitter.

    Пушков ответил на слова Порошенко о «Русской правде», напомнив его «перл №1»

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что первый свод законов Киевской Руси «Русская правда» не имеет никакого отношения к России, которой «тогда не существовало». Порошенко назвал «Русскую правду» Ярослава Мудрого одним из древнейших «украинских документов».

    Напомним, что до этого Порошенко называл Ивана Айвазовского украинским художником, а Ярослава Мудрого — древнеукраинским князем.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #порошенко #пушков #русская правда
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