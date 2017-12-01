Пушков ответил на слова Порошенко о «Русской правде», напомнив его «перл №1»

Москва, 1 декабря. Киев пытается приписать себе великую историю, называя «Русскую правду» украинской. Об этом в пятницу заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Новая попытка Киева приписать Украине великую историю. Но перл N1 – «древнеукраинские князья». Об их существовании знает только Порошенко», — пишет Пушков в Twitter.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что первый свод законов Киевской Руси «Русская правда» не имеет никакого отношения к России, которой «тогда не существовало». Порошенко назвал «Русскую правду» Ярослава Мудрого одним из древнейших «украинских документов».

Напомним, что до этого Порошенко называл Ивана Айвазовского украинским художником, а Ярослава Мудрого — древнеукраинским князем.