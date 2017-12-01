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Игра с огнем: Лавров раскритиковал заявления США о военном решении по КНДР
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    Игра с огнем: Лавров раскритиковал заявления США о военном решении по КНДР

    19:13  1 Декабря 2017
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    Игра с огнем: Лавров раскритиковал заявления США о военном решении по КНДР

    Рим, 1 декабря. Заявление представительницы США при ООН Никки Хейли о военном решении по КНДР было раскритиковано министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровом.

    «Если кому-то очень хочется применить силу, чтобы, как сказала представительница США при ООН, уничтожить Северную Корею, — это была очень кровожадная тирада — то я считаю, что это игра с огнем и большая ошибка», — отреагировал глава российского внешнеполитического ведомства.

    Как отметил Лавров, российская сторона сделает все необходимое, чтобы такой сценарий не воплотился в жизнь, и чтобы данная проблема была решена только политико-дипломатическими и мирными средствами.

    Ранее постпред США при ООН Никки Хейли призвала все государства прекратить любые отношения с КНДР, включая торговые, и выслать северокорейских рабочих. По ее словам, в случае войны северокорейский режим будет полностью уничтожен.

    Напомним, в пятницу в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии Анджелино Альфано глава МИД РФ подчеркнул, что позиция Москвы по северокорейской проблеме прямая честная и открытая: главная задача — не допустить вооруженного конфликта.

    Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, чем обернется военное разрешение ситуации вокруг КНДР.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #кндр #лавров
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