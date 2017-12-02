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Бои за Сирию: источник ФАН прислал видео боёв в окрестностях Ханассера
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    Бои за Сирию: источник ФАН прислал видео боёв в окрестностях Ханассера

    14:15  2 Декабря 2017
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    Бои за Сирию: источник ФАН прислал видео боёв в окрестностях Ханассера

    Дамаск, 1 декабря. В окрестностях города Ханассер в провинции Алеппо продолжается наступление правительственных сил. Республиканская Гвардия САА а также силы народной самообороны с боями продвигаются в сторону авиабазы Абу-Духур. Военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал видео, на котором запечатлен бой, а также его успешные для сирийской армии результаты.

    Молодёжное ополчения Саламии, вступившее в бой под Ханассером, успешно ликвидировало отряд боевиков, захватив их личное оружие в качестве трофеев. Источник ФАН также указывает, что уничтоженные боевики принадлежали к ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), и оборонялись совместно с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» (плотно связанный с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой2» альянс боевиков). Несмотря на то, что на других фронтах сирийской войны — в частности в Хаме, боевики ИГИЛ и «Хайят Тахрир аш-Шам» ведут тяжелые бои.

    Бои за Сирию: источник ФАН прислал видео боёв в окрестностях Ханассера

    При этом имеются все предпосылки к тому, что темп наступления САА в Алеппо и Хаме увеличится: сирийская армия стягивает резервы, и в том числе бронетехнику на помощь наступающим гвардейцам и ополченцам. Кроме того, активно помогают армии на этом направлении Воздушно-космические силы РФ, которые наносят массированные авиаудары по скоплениям террористов. Так, на северо-востоке Хамы, близ селения Мустариха гвардейцы при поддержке ВКС РФ ликвидировали известного полевого командира «Тахрир аш-Шам» по имени Абу-Амна.

    Бои за Сирию: источник ФАН прислал видео боёв в окрестностях Ханассера

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН); Сирия
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #террористы #хама #боевики #наступление #бои #республиканская гвардия
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