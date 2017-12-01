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Путин обсудил с Совбезом вопросы энергобезопасности в регионах
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    Путин обсудил с Совбезом вопросы энергобезопасности в регионах

    18:33  1 Декабря 2017
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    Путин обсудил с Совбезом вопросы энергобезопасности в регионах

    Москва, 1 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы энергетической безопасности в регионах.

    «В контексте внутрироссийской повестки дня и в свете начавшегося стране периода зимних морозов обсуждалась тема энергетической безопасности в регионах», — отметил представитель Кремля.

    Путин обсудил с Совбезом вопросы энергобезопасности в регионах

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на Корейском полуострове после недавнего испытания Пхеньяном баллистической ракеты. 

    Напомним, сегодня российский лидер открыл церемонию жеребьевки ЧМ-2018, отметив, что Россия намерена провести соревнования на самом высоком уровне.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин
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