Путин обсудил с Совбезом вопросы энергобезопасности в регионах

Москва, 1 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы энергетической безопасности в регионах.

«В контексте внутрироссийской повестки дня и в свете начавшегося стране периода зимних морозов обсуждалась тема энергетической безопасности в регионах», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на Корейском полуострове после недавнего испытания Пхеньяном баллистической ракеты.

Напомним, сегодня российский лидер открыл церемонию жеребьевки ЧМ-2018, отметив, что Россия намерена провести соревнования на самом высоком уровне.