Как получить много денег и преодолеть риски: «Криптоконференция» прошла в Москве. ФАН-ТВ

В технопарке «Сколково» прошла крупнейшая в России «Криптоконференция». На ней два десятка ведущих экспертов криптоиндустрии обсуждали последние события в области криптовалюты, майнинга и ICO. Вокруг самой топовой темы в мире финансов и экономики – настоящий ажиотаж. Заполненные до отказа залы. Сотни инвесторов, руководителей стартап-компаний и новичков блокчейн-технологии, желающих знать, какие риски их ждут при входе на новый рынок, как избежать ошибок при проведении ICO, и выгодно ли использовать криптовалюту вместо электронных денег. Конференцию посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

В рамках «Криптоконференции» перед собравшимися выступил Дмитрий Васильев, менеджер по работе с партнерами биржи WEX.nz:

– Вы приходите в банк, банк вам разворачивает платеж. Банк с вас требует 20 бумажек, которые вы физически не можете предоставить. А если криптовалюта, вас никто не контролирует. Вы перевели, там вывели. То есть, на самом деле, парадокс: есть теория, что биткоин – это американский проект. Я в него верю. Почему? Год назад биткоин стоил 300 долларов, 500. Сейчас – 10 тысяч. Вот представьте, какой силой нужно обладать, чтобы с 10 миллиардов сделать 200 миллиардов?! Это делали лучшие криптографы. У меня среди друзей нет криптографов, и, по-моему, все криптографы работают либо в разведке, либо в спецслужбах.

Сегодня в мире насчитывается порядка 1300 видов криптовалют. Самая популярная – биткоин – продолжает бить рекорды. За считанные дни ее цена выросла более чем на 10 %, преодолев отметку в 9 тысяч долларов. Эксперты предупреждают: из-за своей неустойчивости криптовалюта едва ли сможет заменить традиционные деньги. Покупать биткоины сегодня выгодно лишь тем, кто по-настоящему готов рискнуть.

В «Криптоконференции» принял участие Никита Мусалов – 14-летний гений блокчейн-сферы, преподаватель образовательных программ проекта «Кибер Россия», победитель хакатона ТемоЦентра, Android программист во Внешэкономбанке. В беседе с корреспондентом ФАН-ТВ он поделился своим мнением о криптовалюте:

– Не факт, что именно прямо сейчас, но, я думаю, на 20 тысячах долларов уже многие люди будут просто думать: «Я не хочу терять деньги, уже пора выводить». Сейчас выводится все поэтапно, потихонечку, это всё сопутствует росту биткоина. А вот если это резко произойдет – всё, это крах. Я вообще считаю, что не надо вкладывать деньги в самые популярные криптовалюты, потому что это сейчас бесполезно. Денег, конечно, можно получить много, но при этом риски слишком большие. Я считаю, что надо инвестировать в криптовалюты, которые только появились.

Бум вокруг цифровых активов привлекает внимание не только опытных инвесторов, но и рядовых пользователей, которые хотят заработать на криптовалюте, но не знают, как это сделать. Для новичков рынка криптобиржи запускают специальные платформы. Например, сайты, с помощью которых можно работать со всеми торговыми площадками по принципу «одного окна».

Александр Коваленков, проектный руководитель компании Arbidex, рассказал:

– Сейчас существует большая проблема, как попасть на этот рынок. Очень сложно рядовому человеку. Человеку, который, скажем, живет в Тюмени, например: ему интересна криптовалюта, но все это немножко закрыто, он не знает, как это сделать. Мы даем возможность человеку спокойно прийти, зайти на наш сайт, там будет четкая инструкции, что сделать, как получить свои первые биткоины, как заработать. Те комиссии, которые платит у нас рядовой пользователь, – они, во-первых, ниже, чем на классических криптовалютных биржах. Для рядовых людей мы снижаем эту планку входа.

Пока в России статус криптовалют законодательно не урегулирован. Президент России Владимир Путин поручил Правительству и Центральному банку до 1 июля 2018 года прописать нормы регулирования первичного размещения криптовалют. В декабре должны быть озвучены предложения по созданию на базе Банка России специальной регулятивной площадки, которая призвана испытать инновационные финансовые технологии, продукты и услуги. Что касается развития технологии блокчейн в России, аналитики уверены: экономику страны можно построить только на производстве.

На эту тему также высказался Никита Мусалов:

– Вы видели хотя бы одну экономику, хотя бы одно государство, которое смогло на продаже какого-то софта построить свою экономику? Я, конечно, понимаю, что, например, [корпорации] типа Windows получают от софта где-то 10 миллиардов долларов в год, но для государства это копейки. Нужно больше концентрироваться на производстве компьютеров, например, производстве телефонов, матриц и так далее, каких-то точных отраслях производства, машиностроении, то есть, автомобилестроении и так далее. Потому что, если мы будем развивать эти отрасли производства, то тогда у нас будут деньги.

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