Нагиев об увольнении Маслякова: Он не уйдет из кадра

Москва, 1 декабря. Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что глава Международного союза КВН Александр Масляков ушел с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН».

По словам Нагиева, человек, который создал целую «империю», может позволить себе на высоких постах «кое-какие вольности».

«Это не касается управления страной, но такой забавной империи, как КВН, это касается. Он не уйдет из кадра, КВН будет продолжать жить», — заявил актер в интервью RT.

Ранее сообщалось, что власти Москвы пояснили ситуацию с увольнением основателя КВН Маслякова. По словам источника Федерального агентства новостей, Алекандр Масляков действительно покинул пост гендиректора ГУП «ММЦ Дом КВН», но сделал это по собственному желанию, а не из-за антикоррупционных расследований.

Напомним, что данные о причастности Маслякова к коррупционной деятельности опубликовала организация Transparency International, которая неправильно поняла сообщение представителей прокуратуры на запрос о причинах увольнения основателя КВН.