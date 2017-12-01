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Нагиев об увольнении Маслякова: Он не уйдет из кадра
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    Нагиев об увольнении Маслякова: Он не уйдет из кадра

    19:20  1 Декабря 2017
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    Нагиев об увольнении Маслякова: Он не уйдет из кадра

    Москва, 1 декабря. Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что глава Международного союза КВН Александр Масляков ушел с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН».

    По словам Нагиева, человек, который создал целую «империю», может позволить себе на высоких постах «кое-какие вольности».

    «Это не касается управления страной, но такой забавной империи, как КВН, это касается. Он не уйдет из кадра, КВН будет продолжать жить», — заявил актер в интервью RT.

    Ранее сообщалось, что власти Москвы пояснили ситуацию с увольнением основателя КВН Маслякова. По словам источника Федерального агентства новостей, Алекандр Масляков действительно покинул пост гендиректора ГУП «ММЦ Дом КВН», но сделал это по собственному желанию, а не из-за антикоррупционных расследований.

    Нагиев об увольнении Маслякова: Он не уйдет из кадра

    Напомним, что данные о причастности Маслякова к коррупционной деятельности опубликовала организация Transparency International, которая неправильно поняла сообщение представителей прокуратуры на запрос о причинах увольнения основателя КВН.

    Автор: Дима Оленин
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    #нагиев #квн #масляков
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