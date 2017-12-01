Путин: Мы верим, что ЧМ оставит незабываемые впечатления у иностранных болельщиков

Москва, 1 декабря. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что проводимый в России Чемпионат мира по футболу оставит незабываемые впечатления у иностранных болельщиков. Об этом глава государства заявил, открывая церемонию жеребьевки ЧМ-2018.

«Мы верим, что незабываемые впечатления ЧМ оставит у тех, кто приедет в Россию поддержать свои команды. Они познакомятся с российской культурой, историей, уникальной природой Россией. Смогут прочувствовать наше радушие», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что социальный и экономический эффект от проведения в России международного первенства будет пропорционален затратам на его проведение. Так он прокомментировал сообщения ряда СМИ, которые прогнозируют небольшую прибыль от организации ЧМ в России. Официальный представитель Кремля в качестве примера привел успешный опыт проведения Олимпиады в Сочи.