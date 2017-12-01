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Путин: Мы верим, что ЧМ оставит незабываемые впечатления у иностранных болельщиков
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    Путин: Мы верим, что ЧМ оставит незабываемые впечатления у иностранных болельщиков

    18:08  1 Декабря 2017  /обновлено: 18:15  01 Декабря 2017
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    Путин: Мы верим, что ЧМ оставит незабываемые впечатления у иностранных болельщиков

    Москва, 1 декабря. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что проводимый в России Чемпионат мира по футболу оставит незабываемые впечатления у иностранных болельщиков. Об этом глава государства заявил, открывая церемонию жеребьевки ЧМ-2018.

    «Мы верим, что незабываемые впечатления ЧМ оставит у тех, кто приедет в Россию поддержать свои команды. Они познакомятся с российской культурой, историей, уникальной природой Россией. Смогут прочувствовать наше радушие», — отметил он.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что социальный и экономический эффект от проведения в России международного первенства будет пропорционален затратам на его проведение. Так он прокомментировал сообщения ряда СМИ, которые прогнозируют небольшую прибыль от организации ЧМ в России. Официальный представитель Кремля в качестве примера привел успешный опыт проведения Олимпиады в Сочи.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #чм-2018 #болельщики
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