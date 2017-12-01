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Путин: Россия проведет ЧМ-2018 на самом высоком уровне
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    Путин: Россия проведет ЧМ-2018 на самом высоком уровне

    18:05  1 Декабря 2017  /обновлено: 18:31  01 Декабря 2017
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    Путин: Россия проведет ЧМ-2018 на самом высоком уровне

    Москва, 1 декабря. В ходе жеребьевки финального этапа чемпионата мира по футболу президент России Владимир Путин заявил, что РФ намерена провести чемпионат на самом высоком уровне.

    Жеребьевка проходит в Государственном Кремлевском дворце.

    «Наша страна с нетерпением ждет чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне», — заявил глава государства, отметив, что только на таком мероприятии ведущие футболисты смогут проявить все свое мастерство и показать настоящий футбол.

    Путин также выразил уверенность, что все гости грядущего ЧМ-2018 получат незабываемые впечатления от просмотра матчей.

    Автор: Алексей Громов
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    #чм-2018 #жеребьевка
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