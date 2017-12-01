Путин: Россия проведет ЧМ-2018 на самом высоком уровне

Москва, 1 декабря. В ходе жеребьевки финального этапа чемпионата мира по футболу президент России Владимир Путин заявил, что РФ намерена провести чемпионат на самом высоком уровне.

Жеребьевка проходит в Государственном Кремлевском дворце.

«Наша страна с нетерпением ждет чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне», — заявил глава государства, отметив, что только на таком мероприятии ведущие футболисты смогут проявить все свое мастерство и показать настоящий футбол.

Путин также выразил уверенность, что все гости грядущего ЧМ-2018 получат незабываемые впечатления от просмотра матчей.