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Шесть бомбардировщиков Ту-22МЗ ударили по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре
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    Шесть бомбардировщиков Ту-22МЗ ударили по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре

    18:06  1 Декабря 2017  /обновлено: 18:13  01 Декабря 2017
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    Шесть бомбардировщиков Ту-22МЗ ударили по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Москва, 1 декабря. В пятницу, 1 декабря шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектом боевиков ИГ1 в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

    «Взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, самолеты поразили опорные пункты и технику террористов», — уточнили в военном ведомстве.

    В Минобороны добавили, что бомбардировщики поразили технику и опорные пункты боевиков.

    Напомним, ранее сообщалось, что самолеты Воздушно-космических сил России за неделю совершили около 420 боевых вылетов. При этом были уничтожены более 910 объектов боевиков.

    «Исламское государство»2 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия
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