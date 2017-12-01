Шесть бомбардировщиков Ту-22МЗ ударили по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре
Москва, 1 декабря. В пятницу, 1 декабря шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектом боевиков ИГ1 в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.
«Взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, самолеты поразили опорные пункты и технику террористов», — уточнили в военном ведомстве.
В Минобороны добавили, что бомбардировщики поразили технику и опорные пункты боевиков.
Напомним, ранее сообщалось, что самолеты Воздушно-космических сил России за неделю совершили около 420 боевых вылетов. При этом были уничтожены более 910 объектов боевиков.
«Исламское государство»2 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.
1 Организация запрещена на территории РФ.
2 Организация запрещена на территории РФ.