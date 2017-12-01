Главные новости 1 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 1 декабря.

Представители нижегородского автомобильного завода ГАЗ рассказали планах по возможному возрождению легендарной «Волги». СМИ узнали, как ГАЗ возродит «Волгу» в новом варианте.

КНДР не ставит в качестве условия переговоров признание страны ядерной державой, заявил депутат Госдумы России Виталий Пашин. КНДР не ставит условием переговоров признание ее ядерного статуса.

Запрет «Гапрому» транзита газа по «Северному потоку - 2» обеспечит Украине будущее. Об этом пишет немецкая Deutschlandfunk. «Северный поток - 2» оказался в ответе за будущее Украины — СМИ.

Жеребьевка чемпионата мира по футболу-2018: когда и где состоится, где смотреть, присутствие Владимира Путина, состав корзин, ведущие и знаменитости, кто достанется в соперники России. Жеребьевка ЧМ-2018: когда состоится, корзины, участники, соперники России, прямая трансляция.

Продуктивный диалог России и Соединенных Штатов Америки является залогом мировой стабильности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Посол РФ в США рассказал, почему стабильность в мире зависит от Москвы и Вашингтона.

Израильский блогер и музыкант Рон Минис исполнил кавер на легендарную композицию Hotel California группы Eagles, сыграв его на гитаре. Ролик с его выступлением был опубликован в YouTube. Пес потребовал ласки от музыканта и покорил Интернет.

Власти Москвы опровергли слухи о причастности основателя и ведущего КВН Александра Маслякова к коррупционному скандалу. Власти Москвы пояснили ситуацию с увольнением основателя КВН Маслякова.

Упор политики украинского президента Петра Порошенко на декоммунизацию может привести к потере половины территорий. Такое мнение высказала бывший член Верховной рады Анна Герман. Экс-депутат Рады: Декоммунизация грозит Украине потерей половины территорий.

Киевский «патриарх» Филарет покаялся перед РПЦ за раскол на Украине. ВКС РФ за неделю уничтожили более 900 объектов террористов. Аргентина прекратила поиск моряков, но продолжила искать подлодку. Видеодайджест новостей, утро 1 декабря 2017 года.

Сирия, 1 декабря. «Хайят Тахрир аш-Шам» терпит поражение в провинции Дамаск; ИГ*1 продолжает попытки контратак в провинции Дейр-эз-Зор; продолжаются бои между ИГ и «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама. Сирия новости 1 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» терпит поражение в провинции Дамаск; ИГ* продолжает попытки контратак в провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.