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Лишение СМИ аккредитаций неприемлемо для цивилизованной страны — Лавров
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    Лишение СМИ аккредитаций неприемлемо для цивилизованной страны — Лавров

    17:54  1 Декабря 2017
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    Лишение СМИ аккредитаций неприемлемо для цивилизованной страны — Лавров

    Рим, 1 декабря. Российские власти считают неприемлемым лишение аккредитаций иностранных СМИ в США. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ограничение допуска российского телеканала RT в Конгресс США.

    «Убежден, что это абсолютно неприемлемо для любой мало-мальски приличной, цивилизованной страны. И не могу сейчас сказать, какой будет наш ответ, но я бы очень не хотел вступать в гонку запретов», — отметил он.

    По словам главы российского МИД, от взаимных ограничений в конечном итоге страдают обычные люди, которые испытывают недостаток в информации о событиях в мире.

    Напомним, что ранее власти США вынудили телеканал RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента и под этим предлогом лишили его аккредитации в Конгрессе. Депутаты Госдумы в ответ приняли закон, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами, и предложили лишить американских журналистов аккредитации в российском парламенте.  

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #лавров #сми #аккредитация
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