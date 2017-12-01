Лишение СМИ аккредитаций неприемлемо для цивилизованной страны — Лавров

Рим, 1 декабря. Российские власти считают неприемлемым лишение аккредитаций иностранных СМИ в США. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ограничение допуска российского телеканала RT в Конгресс США.

«Убежден, что это абсолютно неприемлемо для любой мало-мальски приличной, цивилизованной страны. И не могу сейчас сказать, какой будет наш ответ, но я бы очень не хотел вступать в гонку запретов», — отметил он.

По словам главы российского МИД, от взаимных ограничений в конечном итоге страдают обычные люди, которые испытывают недостаток в информации о событиях в мире.

Напомним, что ранее власти США вынудили телеканал RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента и под этим предлогом лишили его аккредитации в Конгрессе. Депутаты Госдумы в ответ приняли закон, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами, и предложили лишить американских журналистов аккредитации в российском парламенте.