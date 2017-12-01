Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Соперником сборной России стала сборная Уругвая
Политика
Лавров назвал главную задачу России в решении проблемы КНДР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров назвал главную задачу России в решении проблемы КНДР

    17:53  1 Декабря 2017
    139

    Лавров назвал главную задачу России в решении проблемы КНДР

    Рим, 1 декабря. Министр иностранных дел России заявил, что позиция Москвы по северокорейской проблеме прямая честная и открытая: главная задача - не допустить вооруженного конфликта. Об этом министр заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

    «Наша позиция по проблемам Корейского полуострова - прямая, честная, открытая, мы ее не раз излагали, в том числе устами президента РФ Владимира Путин. Мы видим главную задачу в том, чтобы не допустить там вооруженного конфликта, который будет иметь катастрофические последствия, прежде всего, для стран, которые расположены там», — сказал Лавров.

    Он также добавил, что Россия находится в тесном контакте с представителями США по КНДР. По его словам, российские дипломаты регулярно проводят встречи по северокорейской проблеме с американской стороной.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #кндр #лавров #мид рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть