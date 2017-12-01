Лавров назвал главную задачу России в решении проблемы КНДР

Рим, 1 декабря. Министр иностранных дел России заявил, что позиция Москвы по северокорейской проблеме прямая честная и открытая: главная задача - не допустить вооруженного конфликта. Об этом министр заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

«Наша позиция по проблемам Корейского полуострова - прямая, честная, открытая, мы ее не раз излагали, в том числе устами президента РФ Владимира Путин. Мы видим главную задачу в том, чтобы не допустить там вооруженного конфликта, который будет иметь катастрофические последствия, прежде всего, для стран, которые расположены там», — сказал Лавров.

Он также добавил, что Россия находится в тесном контакте с представителями США по КНДР. По его словам, российские дипломаты регулярно проводят встречи по северокорейской проблеме с американской стороной.