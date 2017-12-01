Украина объяснила отказ транслировать жеребьевку ЧМ-2018 из России

Киев, 1 декабря. На украинском телевидении не будет транслироваться жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве. Соответствующее решение приняла Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

В сообщении пресс-службы НОТУ указано, что такое решение обусловлено тем, что Россия «является страной-агрессором, а показ этого события может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины». Как отметили в НОТУ, в последующих решениях о трансляции ЧМ будут руководствоваться законами Украины.

Напомним, что торжественная церемония жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 пройдет в пятницу в Кремлевском дворце. По имеющимся данным, президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии. Торжественную церемонию посетят звезды мирового футбола, в том числе король футбола бразилец Пеле. Президент ФИФА (Международная федерация футбола) Джанни Инфантино заверил, что будет пристально следить за теми, кто проведет жеребьевку финального турнира.