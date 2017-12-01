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Политика
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Украина
Украина объяснила отказ транслировать жеребьевку ЧМ-2018 из России
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    Украина объяснила отказ транслировать жеребьевку ЧМ-2018 из России

    18:00  1 Декабря 2017
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    Украина объяснила отказ транслировать жеребьевку ЧМ-2018 из России

    Киев, 1 декабря. На украинском телевидении не будет транслироваться жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве. Соответствующее решение приняла Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

    В сообщении пресс-службы НОТУ указано, что такое решение обусловлено тем, что Россия «является страной-агрессором, а показ этого события может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины». Как отметили в НОТУ, в последующих решениях о трансляции ЧМ будут руководствоваться законами Украины.

    Напомним, что торжественная церемония жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 пройдет в пятницу в Кремлевском дворце. По имеющимся данным, президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии. Торжественную церемонию посетят звезды мирового футбола, в том числе король футбола бразилец Пеле. Президент ФИФА (Международная федерация футбола) Джанни Инфантино заверил, что будет пристально следить за теми, кто проведет жеребьевку финального турнира.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #чм-2018
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