Сирия: глава делегации САР недоволен работой ООН, и заявил о важности конгресса в Сочи - видео ФАН

Женева (Швейцария), 1 декабря. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Женеве прислал речь главы делегации сирийского правительства Башара Джафари. Выступление было сделано главой делегации сирийского правительства в Женеве, в ходе пресс-подхода после завершения третьего заседания делегации Сирийской Арабской Республики и специального представителя генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры:

«Мы не вступим в прямые переговоры, пока так называемые тезисы «Эр-Рияда-2» до сих пор в силе. Требования оппозиции являются шагом назад, провокацией и полностью отвергается нами. Они подрывают миссию международного посланника де Мистуры. Во время этого этих переговоров основное внимание уделялось политическому решению. С де Мистурой мы обсуждали 12 пунктов, которые мы предварительно заявляли для основы переговоров».

Джафари сообщил, что несмотря на это Де Мистура представил новый документ, который не предлагался правительственной стороне ранее. Более того, глава правительственной делегации обвинил Де Мистуру в превышении полномочий, поскольку последний выпустил собственное решение, не посоветовавшись с представителями властей Сирии и даже не достигнув консенсуса со всеми сторонами переговоров.

Как заявил представитель Сирии, посредник должен был проконсультировался с представителями Дамаска, прежде чем предлагать свое решение конфликта, однако делегация САР не получила никакого ответа по предложенному ими документу.

«Если бы документ по решению конфликта, который мы представили еще три года назад, был принят, мы бы не зашли в такой тупик. Сирийская делегация покинет Женеву в субботу, и пока неизвестно, вернется ли», — заявил Джафари.

По словам Башара Джафари, основной проблемой является документ «Эр-Рияд-2», разработанный сирийской оппозицией. Этот документ содержит требования об отставке президента Сирии Башара Асада до начала послевоенного урегулирования и политических изменений в стране. Как отметил постпред Сирии в ООН, тот, кто разработал этот документ, стремился подорвать переговоры.

«Требования оппозиции недооценивают все события и военные достижения в Сирии и Ираке, а кто возвращается к первоначальным условиям — тот нереалистичен и не соответствует новым условиям».

Однако путь к примирению всё же есть, и он, по словам главы делегации, начинается в Сочи: