Путин обсудил с Совбезом ракетные испытания КНДР

Москва, 1 декабря. Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на Корейском полуострове после недавнего испытания Пхеньяном баллистической ракеты. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове после недавнего испытания Пхеньяном баллистической ракеты», — цитирует РИА Новости Пескова.

Кроме того, как отметил пресс-секретарь президента России, Путин обсудил с членами Совета безопасности России итоги саммита ОДКБ, а также вопросы энергетической безопасности в российских регионах.

Напомним, 29 ноября в Северной Корее были проведены испытания межконтинентальной баллистической ракеты. «Хвасон-15» пролетела около 950 километров, достигла высоты в 4475 километров и упала в 250 километрах от японской префектуры Аомори.

В МИД РФ, комментируя запуск, призвали Пхеньян прекратить ракетно-ядерные испытания, а все стороны, вовлеченные в ситуацию вокруг КНДР, в самое ближайшее время отказаться от действий, которые могут быть восприняты как провокация.

Отметим также, что в Северной Корее особо отметили, что подобная ракета может достичь любой точки на территории США. Испытания «Хвасон-15» были проведены спустя два месяца после последнего ракетного запуска с территории КНДР. В министерстве обороны Японии заявили, что полагают, что конструкция ракеты, запущенной Пхеньяном, позволяет установить не только ядерный заряд, но также боеголовку с химическим или биологическим оружием.

В Нью-Йорке в ответ на проведенные Пхеньяном испытания собрали экстренное совещание Совета безопасности ООН. Члены организации осудили запуск баллистической ракеты и заявили, что Ким Чен Ын игнорирует позицию мирового сообщества и повышает напряженность в регионе.