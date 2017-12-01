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Политика
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Украина
Украинцы пристыдили Луценко за «достижения» ГПУ в делах о Майдане
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    Украинцы пристыдили Луценко за «достижения» ГПУ в делах о Майдане

    17:47  1 Декабря 2017
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    «Господь плачет, глядя на вас»: украинцы пристыдили Луценко за хвастовство «достижениями» ГПУ

    Киев, 1 декабря. Генпрокурор Украины Юрий Луценко удивил украинцев сообщением о своих достижениях на посту главы ГПУ.  Своеобразный отчет Луценко опубликовал на своей странице в Facebook в День работников прокуратуры, который отмечается 1 декабря.

    По его словам, его команде за полтора года удалось «демонтировать постсоветскую карательную систему ГПУ, резко активизировать борьбу с коррупцией, дать результат в делах Майдана и сбить разгул преступности». 

    Однако украинцы в комментариях указали Луценко на то, что виновных в преступлениях на Майдане до сих пор никто не привлек к ответственности, дела заглохли.

    «Никто почти не несет наказания за преступления против Майдана, коррупцию, сепаратизм — господин генпрокурор, в вашей команде нет политической воли для этого — пострадают тогда все — кумовья, друзья и приближенные к гаранту — а воруют безбожно», — заметила, в частности, Наталья Полтавец.

    «Господь плачет, глядя на вас»: украинцы пристыдили Луценко за хвастовство «достижениями» ГПУ

    На что Луценко в ответ поинтересовался, знает ли она, «сколько дел по Майдану в судах? А вы там хоть раз были?».

    «Господь плачет, глядя на вас»: украинцы пристыдили Луценко за хвастовство «достижениями» ГПУ

    Спросили генпрокурора и о том, как ведомство борется с рейдерством. На что Луценко в ответ также сообщил о «сотни дел».

    Еще одна подписчица Луценко прямо заявила, что глава ГПУ «ничего не сделал для Украины». И в этом, по ее мнению, он ничем не отличается от тех, «кто пришел к власти на смертях настоящих патриотов».

    «Вы все пришли обогатиться, вы все стали богатыми и равнодушными! Мы познакомились когда-то в УКУ, я верила, что правда победит. Сейчас я вижу, что веры нет никому! Деньги — страшный соблазн! Вы искушенные все! Господь плачет, глядя на вас!» — добавила Oksana Malenko.

    «Господь плачет, глядя на вас»: украинцы пристыдили Луценко за хвастовство «достижениями» ГПУ

    Автор: Алексей Громов
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    #майдан #луценко #суды #гпу
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