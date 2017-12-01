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Мэрия Саратова объяснила изменения в расписании школ
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    Мэрия Саратова объяснила изменения в расписании школ

    17:36  1 Декабря 2017
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    Мэрия Саратова объяснила изменения в расписании школ

    Саратов, 1 декабря. Несколько школ и лицеев Саратова в пятницу, 1 декабря изменили расписание в связи с коммунальными авариями. Как рассказали в администрации города, среди них перебои в электроснабжении средней школы №72, протечки водяной и канализационной труб в гимназии №1, проблемы с отопительной системой в гимназии №108 и лицее №15, с системой холодного водоснабжения в лицее №36.

    Сегодня для обучающихся 8 и 11 классов школы №5 расписание изменили в связи со встречей представителей аппарата уполномоченного по правам человека в Саратовской области. В школе №45 с утра проводились «необходимые санитарные мероприятия по обработке помещений школы после проведения дезинфекции» после зафиксированного случая вирусной инфекции. Занятия в школе начались с 14.00

    «Остальные общеобразовательные учреждения Саратова функционируют в соответствии с планом-графиком учебно-воспитательного процесса», — заявили в мэрии. 

    Автор: Тимур Румянцев
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