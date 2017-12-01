Семь компаний изменили цены на автомобили в России в конце осени

Москва, 1 декабря. Специалисты агентства аналитики «Автостат» провели исследование авторынка и проанализировали цены на новые легковые автомобили, доступные для покупки в России. Как удалось выяснить, во второй половине ноября цену своих автомобилей поменяли семь компаний.

Самое большое изменение у компании Volkswagen: Polo подорожал на 1,1%, Tiguan Highline — на 0,9-1,1%, а Volkswagen Jetta напротив упал в цене на 0,3-3,0% в зависимости от комплектации.

Компания Skoda в конце ноября только увеличивала цены на свою продукцию: лифтбек Octavia стал дороже на 0,6-0,9%, а универсал Octavia Combi прибавил в цене на 0,6-1,2%.

В число компаний, которые внесли самые заметные изменения в свой ценник, также вошел китайский автопроизводитель Chery. Компания снизила стоимость кроссовера Tiggo 2 на 1,3-3,6% в зависимости от версии автомобиля.