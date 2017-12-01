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Насильно мил не будешь: Пушков пошутил об «ответе» Порошенко Еврокомиссии
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    Насильно мил не будешь: Пушков пошутил об «ответе» Порошенко Еврокомиссии

    17:32  1 Декабря 2017  /обновлено: 17:33  01 Декабря 2017
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    Насильно мил не будешь: Пушков пошутил об «ответе» Порошенко Еврокомиссии

    Москва, 1 декабря. Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение народного референдума по вступлению страны в Евросоюз, однако этого не произойдет, если воссоединения с Киевом не пожелает принимающая сторона. Такое заявление сделал в пятницу председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    «В ответ на отказ Еврокомиссии выдать Киеву транш на 600 млн, Порошенко инициировал референдум о вступлении в ЕС. Но насильно мил не будешь», — в шутку написал он в Twitter.

    Насильно мил не будешь: Пушков пошутил об «ответе» Порошенко Еврокомиссии

    Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение референдума по вступлению страны в ЕС и НАТО. Глава государства заявил, что Киев твердо держит курс на евроатлантическую интеграцию, передает Телеканал 360.

    Напомним, что в пятницу Еврокомиссия отказалась передавать Киеву третий и последний транш финансовой помощи в размере 600 млн евро, поскольку украинская сторона так и не выполнила всех требований, необходимых для получения кредита. 

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #порошенко #пушков #ес
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