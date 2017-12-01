Насильно мил не будешь: Пушков пошутил об «ответе» Порошенко Еврокомиссии

Москва, 1 декабря. Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение народного референдума по вступлению страны в Евросоюз, однако этого не произойдет, если воссоединения с Киевом не пожелает принимающая сторона. Такое заявление сделал в пятницу председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«В ответ на отказ Еврокомиссии выдать Киеву транш на 600 млн, Порошенко инициировал референдум о вступлении в ЕС. Но насильно мил не будешь», — в шутку написал он в Twitter.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение референдума по вступлению страны в ЕС и НАТО. Глава государства заявил, что Киев твердо держит курс на евроатлантическую интеграцию, передает Телеканал 360.

Напомним, что в пятницу Еврокомиссия отказалась передавать Киеву третий и последний транш финансовой помощи в размере 600 млн евро, поскольку украинская сторона так и не выполнила всех требований, необходимых для получения кредита.