Прилепин жестко ответил украинской журналистке в споре о декоммунизации

Известный российский писатель, вступивший в батальон спецназа армии ДНР, Захар Прилепин поставил в тупик украинскую журналистку и эксперта по стратегическим коммуникациям Татьяну Воронину в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Участники дискуссии обсуждали проблемы современной Украины, в частности, желание официального Киева полностью отказаться от русского языка и декоммунизировать страну.

Воронина сказала, что граждане России путают понятия и считают всех русскоязычных граждан русскими.

«Это не так. На Украине живет много русскоязычных и нерусскоязычных граждан. Вы [присутствующие в студии] здесь все обсуждаете с позиции катастрофы XX века — развала Советского Союза. Вы не можете этого пережить. Вы поменяли название городов. Это было ваше решение? Нас не устраивает ваша позиция, которую вы все время пытаетесь навязать», — заявила Воронина.

На это ей жестко ответил Захар Прилепин. По его словам, Воронина боится собственных сограждан.

«Дело не в том, что им [защитникам киевского режима] не нравится Россия. Им не нравится колоссальное количество собственных сограждан. Мы напрасно воспринимаем этого поляка [Томаша Мацейчука, журналиста из Польши] и эту псевдоукраинку [Татьяну Воронину] в качестве носителя всего украинского. Огромная часть граждан страны уже видеть не может эту даму. Поэтому они так боятся русского языка и единой церкви, для них это собственная проблема.

Даже ваши комики издеваются над вашими переименованиями. Если вы вынесете это на референдум, ваш народ вас снесет. И вас лично [Воронину], и Порошенко, и Авакова. Всю вашу власть снесет собственный народ. И вы боитесь!» — заявил известный российский писатель.

Татьяна Воронина растерялась и не нашлась, что ответить на яркое выступление Прилепина.