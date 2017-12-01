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Политика
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Украина
Прилепин жестко ответил украинской журналистке в споре о декоммунизации
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    Прилепин жестко ответил украинской журналистке в споре о декоммунизации

    17:44  1 Декабря 2017
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    Прилепин жестко ответил украинской журналистке в споре о декоммунизации Незалежной

    Известный российский писатель, вступивший в батальон спецназа армии ДНР, Захар Прилепин поставил в тупик украинскую журналистку и эксперта по стратегическим коммуникациям Татьяну Воронину в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Участники дискуссии обсуждали проблемы современной Украины, в частности, желание официального Киева полностью отказаться от русского языка и декоммунизировать страну.

    Воронина сказала, что граждане России путают понятия и считают всех русскоязычных граждан русскими.

    «Это не так. На Украине живет много русскоязычных и нерусскоязычных граждан. Вы [присутствующие в студии] здесь все обсуждаете с позиции катастрофы XX века — развала Советского Союза. Вы не можете этого пережить. Вы поменяли название городов. Это было ваше решение? Нас не устраивает ваша позиция, которую вы все время пытаетесь навязать», — заявила Воронина.

    На это ей жестко ответил Захар Прилепин. По его словам, Воронина боится собственных сограждан.

    «Дело не в том, что им [защитникам киевского режима] не нравится Россия. Им не нравится колоссальное количество собственных сограждан. Мы напрасно воспринимаем этого поляка [Томаша Мацейчука, журналиста из Польши] и эту псевдоукраинку [Татьяну Воронину] в качестве носителя всего украинского. Огромная часть граждан страны уже видеть не может эту даму. Поэтому они так боятся русского языка и единой церкви, для них это собственная проблема.

    Даже ваши комики издеваются над вашими переименованиями. Если вы вынесете это на референдум, ваш народ вас снесет. И вас лично [Воронину], и Порошенко, и Авакова. Всю вашу власть снесет собственный народ. И вы боитесь!» — заявил известный российский писатель.

     Татьяна Воронина растерялась и не нашлась, что ответить на яркое выступление Прилепина. 

    Автор: Алексей Громов
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