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РФ при урегулировании в Сирии и Ливии не натравливает стороны друг на друга — Лавров
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    РФ при урегулировании в Сирии и Ливии не натравливает стороны друг на друга — Лавров

    17:25  1 Декабря 2017  /обновлено: 17:46  01 Декабря 2017
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    РФ при урегулировании ситуации в Сирии и Ливии работает со всеми сторонами конфликта — Лавров

    Москва, 1 декабря. Россия при урегулировании ситуации в Сирийской республике и Ливии работает со всеми сторонами конфликта и не натравливает его участников друг на друга, заявил в пятницу министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

    Так, на пресс-конференции со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано глава российского дипведомства отметил, что российская сторона в любом конфликте всегда руководствуется «необходимостью вовлекать все мало-мальские стороны в диалог», и никогда не поддерживает «попытки изолировать кого бы то ни было» — как в Сирии, так и в Ливии. 

    «Мы всегда стараемся играть в команде и не пытаемся в какой-то стране кого-то натравливать против другой стороны», — подчеркнул Лавров. 

    Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что если США пытаются найти предлог для того, чтобы уничтожить Северную Корею, они должны прямо сказать об этом.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #лавров
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