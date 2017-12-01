РФ при урегулировании в Сирии и Ливии не натравливает стороны друг на друга — Лавров

Москва, 1 декабря. Россия при урегулировании ситуации в Сирийской республике и Ливии работает со всеми сторонами конфликта и не натравливает его участников друг на друга, заявил в пятницу министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Так, на пресс-конференции со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано глава российского дипведомства отметил, что российская сторона в любом конфликте всегда руководствуется «необходимостью вовлекать все мало-мальские стороны в диалог», и никогда не поддерживает «попытки изолировать кого бы то ни было» — как в Сирии, так и в Ливии.

«Мы всегда стараемся играть в команде и не пытаемся в какой-то стране кого-то натравливать против другой стороны», — подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что если США пытаются найти предлог для того, чтобы уничтожить Северную Корею, они должны прямо сказать об этом.