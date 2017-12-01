Сирия, 1 декабря. Курды заняли новые территории на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Оппозиционные источники сообщают о гибели пилота сбитого к юго-западу от Дамаска вертолета ВВС САР. ВКС РФ нанесли серию ударов по объектам «Джебхат ан-Нусры»***1 на юге провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели бомбардировки объектов «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге от Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают бои с «Джебхат ан-Нусрой» и ее союзниками в Западной Гуте; возобновили столкновения с ИГИЛ2 недалеко от станции «Т-2» на юго-западе Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»3 (ИГИЛ): противостоит курдам близ поселков Дарнаж и Сведан к востоку от Евфрата; лишилось около 100 деревень в северо-западной части Ирака.

Курды: окружили поселение Аль-Кишкия на юго-востоке от Дейр-эз-Зора; учатся обезвреживать взрывные устройства в Ракке.

Провинция Дамаск

Согласно информации оппозиционного портала Shahba Press, пилот сбитого сегодня утром вертолета ВВС Сирии Камаль Ибрагим погиб. Инцидент произошел в Западной Гуте в предместьях населенного пункта Бейт Джинн, где находится анклав вооруженных группировок, пользующихся, как уверены многие эксперты, поддержкой со стороны Израиля.

Между тем столкновения в юго-западной части провинции Дамаск вновь возобновились. По данным агентства SMART News, тяжелые бои идут рядом с высотой Тель Бардайя, которая была отбита военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) накануне. Как передает источник, войска САР смогли занять еще несколько ключевых позиций в этом районе. Исламисты возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой» коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» тем временем ведут обстрелы опорных пунктов САА вблизи стратегической вершины со стороны города Магр Аль-Мир, передает на своей странице в Twitter (@leithfadel) местный активист. По его словам, правительственные подразделения еще не успели как следует закрепиться на освобожденных ими территориях, и потому в случае полномасштабной контратаки со стороны «Нусры» армия САР рискует потерять их.

Провинция Алеппо

Как сообщает в соцсети Twitter (@markito0171) военный источник, самолеты российских ВКС поддержали наступление сирийских войск на юге провинции Алеппо. По данным источника, боевая авиация РФ нанесла серию ударов по объектам террористов «Джебхат Фатх аш-Шам»,4 расположенным вдоль линии соприкосновения в предместьях населенного пункта Рамла к юго-западу от Ханассера. Сведения о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент выясняются. Части правительственной армии САР также наступают в направлении провинции Идлиб, главного бастиона «Ан-Нусры» в Сирии, со стороны Хамы, где их тоже поддерживают российские бомбардировщики.

Провинция Дейр-эз-Зор

Руководитель военного совета Дейр-эз-Зора подтвердил, что курдские Демократические силы Сирии (SDF)**** захватили город Абу Хаммам на восточном берегу Евфрата к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, а также добавил, что отряды SDF окружили другой важный населенный пункт на этом направлении — Аль-Кишкию, передает в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Таким образом, курды начали постепенно занимать район Шайтат провинции Дейр-эз-Зор.

Медиа-центр DeirEzzor24 сообщает, что в настоящий момент бои между «Демократическими силами» и «Исламским государством» идут на окраинах поселков Дарнаж и Сведан в восточной части региона. При этом отмечается, что местные жители вследствие массированных обстрелов с обеих сторон вынуждены массово бежать из зоны боевых действий.

На юго-западе региона, как передает источник в Twitter (@markito0171), вновь вспыхнули столкновения между подразделениями САА и отрядами ИГИЛ. Бои фиксируются в пустынной местности недалеко от освобожденной станции «Т-2». На этом направлении поддержку армии САР оказывают бойцы ливанского формирования «Хезболла».

Провинция Ракка

Курдские силы внутренней безопасности, базирующиеся в окрестностях Ракки, в настоящий момент учатся обезвреживать взрывные устройства, которыми террористы ИГИЛ усеяли буквально всю территорию административного центра перед тем как уйти в Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил официальный представитель операции коалиции США «Непоколебимая решимость» полковник Райан Диллон на своей странице в Twitter. По его словам, боевики ИГ,5 очевидно, намеревались убить как можно больше мирных жителей, которые теперь возвращаются в свои дома, поскольку взрывные устройства нередко обнаруживаются, в частности, в детских игрушках, в печах, комодах и кухонных шкафах. Стоит отметить однако, что разминирование Ракки началось спустя почти месяц после окончания штурма, когда часть населения уже вернулась в город.

Ирак

Армия Ирака совместно с бойцами шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжает развивать преимущество в боях с террористами ИГ на северо-западе страны в долине плато Аль-Джазира. Согласно сведениям новостного канала в Twitter (@IraqiSecurity), в ходе освободительной операции правительственными силами и их союзниками было зачищено от боевиков уже порядка ста деревень на границе провинций Салах-эд-Дин, Аль-Анбар и Ниневия, на которые частично все еще распространяется влияние «Исламского государства».

В городе Рава в провинции Аль-Анбар, освобожденном от ИГИЛ в прошлом месяце, взорвались сразу несколько зданий, которые, как выяснилось, были заминированы террористами перед выходом из населенного пункта. По данным Iraqi News, в результате взрывов погибли больше 25 человек. При этом по словам главы местной администрации Хусейна Али, в городе по-прежнему остается большое количество мин и СВУ, и потому необходимо передислоцировать сюда дополнительные подразделения саперов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)