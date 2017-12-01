Путин рассчитывает на помощь РПЦ в возрождении Сирии

Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Русская православная церковь (РПЦ) окажет содействие в объединении мирового сообщества для возрождения Сирии.

«Рассчитываю, что Русская православная церковь, опираясь на свой авторитет в мире, окажет посильное содействие объединению усилий мирового сообщества для возрождения Сирии и гуманитарной помощи ее гражданам, для восстановления разрушенных духовных и культурных центров», — сказал Путин во время выступления на Архиерейском соборе.

Напомним, 21 ноября Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, который посетил Сочи с рабочим визитом. В ходе встречи российский лидер выразил надежду, что в ближайшее время будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии.