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Путин рассчитывает на помощь РПЦ в возрождении Сирии
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    Путин рассчитывает на помощь РПЦ в возрождении Сирии

    17:18  1 Декабря 2017
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    Путин рассчитывает на помощь РПЦ в возрождении Сирии

    Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Русская православная церковь (РПЦ) окажет содействие в объединении мирового сообщества для возрождения Сирии.

    «Рассчитываю, что Русская православная церковь, опираясь на свой авторитет в мире, окажет посильное содействие объединению усилий мирового сообщества для возрождения Сирии и гуманитарной помощи ее гражданам, для восстановления разрушенных духовных и культурных центров», — сказал Путин во время выступления на Архиерейском соборе.

    Напомним, 21 ноября Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, который посетил Сочи с рабочим визитом. В ходе встречи российский лидер выразил надежду, что в ближайшее время будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #рпц
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