Делегация Дамаска считает провокацией поведение оппозиции и покидает Женеву

Женева, 1 декабря. Глава сирийской правительственной делегации и постпред страны при ООН Башар Джаафари назвал действия оппозиции на переговорах в Женеве провокационными и безответственными с политической точки зрения.

«Мы рассматриваем текст принятого в Эр-Рияде оппозицией заявления как шаг назад, а не продвижения вперед, потому что в нем выдвигаются предварительные условия», — цитирует Джаафари ТАСС.

Он также напомнил, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Стеффан де Мистура заявил, что никто не должен их выдвигать. По словам Джаафари, язык документа оппозиции переносит во времена Лахдара Браххими (экс-посланник генсека ООН по Сирии — прим. ред.)

«Этот язык провокационный и безответственный с политической точки зрения», — подчеркнул Джаафари.

Как стало известно, сирийская делегация покинут Женеву в субботу, 2 декабря. Решение о возвращении делегации на переговоры будет принято в Дамаске, сообщил постпред САР при ООН.