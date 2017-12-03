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Ирак: в Синджаре обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ
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    Ирак: в Синджаре обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ

    12:26  3 Декабря 2017
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    Ирак: в Синджаре обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ

    Синджар, 3 декабря. В районе Синджар найдено массовое захоронение курдов-езидов, ставших жертвами боевиков «Исламского государства».1

    Мэр Синджара Махма Халиль сообщил, что в пригороде населенного пункта было обнаружено очередное массовое захоронение жертв боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). В братской могиле силы безопасности нашли 46 тел женщин и мужчин, все они были езидами из иракского района Синджар.

    Боевики «Исламского государства» напали на район Синджар в августе 2014 года. Игиловцы убили сотни мужчин и стариков, несколько тысяч женщин и детей стали рабами «Халифата».

    Ирак: в Синджаре обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #курды #ирак #синджар
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