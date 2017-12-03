Ирак: в Синджаре обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ

Синджар, 3 декабря. В районе Синджар найдено массовое захоронение курдов-езидов, ставших жертвами боевиков «Исламского государства».1

Мэр Синджара Махма Халиль сообщил, что в пригороде населенного пункта было обнаружено очередное массовое захоронение жертв боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). В братской могиле силы безопасности нашли 46 тел женщин и мужчин, все они были езидами из иракского района Синджар.

Боевики «Исламского государства» напали на район Синджар в августе 2014 года. Игиловцы убили сотни мужчин и стариков, несколько тысяч женщин и детей стали рабами «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.