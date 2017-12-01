Пожилой мурманчанин ударил ножом сына в пьяной ссоре

Мурманск, 1 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Мурманска, ударившего ножом сына.

По информации пресс-службе УМВД по Мурманской области, 52-летний местный житель ударил ножом 33-летнего сына во время разгоревшегося конфликта после употребления спиртных напитков. Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в медицинское учреждение, врачи которого сообщили в полицию об инциденте. Известно, что он произошел в квартире, расположенной на улице Мира.

Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого мужчину, в настоящее время по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Если суд признает мужчину виновным, то ему грозит до двух лет лишения свободы.