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Пожилой мурманчанин ударил ножом сына в пьяной ссоре
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    Пожилой мурманчанин ударил ножом сына в пьяной ссоре

    17:36  1 Декабря 2017
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    Пожилой мурманчанин ударил ножом сына в пьяной ссоре

    Мурманск, 1 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Мурманска, ударившего ножом сына.

    По информации пресс-службе УМВД по Мурманской области, 52-летний местный житель ударил ножом 33-летнего сына во время разгоревшегося конфликта после употребления спиртных напитков. Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в медицинское учреждение, врачи которого сообщили в полицию об инциденте. Известно, что он произошел в квартире, расположенной на улице Мира.

    Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого мужчину, в настоящее время по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Если суд признает мужчину виновным, то ему грозит до двух лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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