Расследование против Трампа может привести к войне России и США — американские СМИ

Расследование против Трампа может привести к войне России и США, считает американский аналитик Грегг Джарретт. Федеральное агентство новостей представляет перевод стати «Gregg Jarrett: Mueller's investigation imperils American-Russian relations, jeopardizing lives» («Грегг Джарретт: Расследование Мюллера ставит под угрозу американо-российские отношения и жизни простых граждан»), опубликованное изданием Fox News.

Два месяца назад Пентагон обвинил Россию в сбрасывании бомб на участок, расположенный на небольшом расстоянии от американского спецназа на востоке Сирии. США сделали суровое предупреждение. В ответ Россия обещала отомстить, если США нанесут удар по ее войскам.

Обе страны ежедневно используют линию прямой связи для обмена информацией о своих операциях в Сирии, чтобы избежать ошибок или просчетов, которые могут разжечь полномасштабную войну.

Ни одна из сторон не хочет такого конфликта, но оба лидера могут оказаться бессильны. Почему? Из-за продолжающегося расследования специального прокурора Роберта Мюллера.

Чем дольше оно будет продолжаться, тем меньше вероятность того, что президент Трамп и президент Путин смогут всерьез обсудить ключевые вопросы.

Михаил Горбачев, последний лидер Советского Союза, недавно заявил, что отношения между США и Россией ухудшились до состояния «тяжелого кризиса», и предупредил, что договор о контроле над ядерными вооружениями, положивший конец холодной войне, балансирует на грани краха. Каждая сторона обвиняет другую в нарушении условий договора. Горбачев призвал президентов Трампа и Путина провести саммит для решения тревожной ядерной проблемы.

Однако встреча на высшем уровне до сих пор не состоялась, и причиной тому стала озабоченность Белого дома тем, что любые дружественные или примирительные шаги президента Трампа по отношению к Путину будут враждебно восприняты в СМИ. Средства массовой информации будут использовать любое улучшение отношений в качестве доказательства «сговора» Трампа и России, что и является предметом расследования Мюллера.

Однако этому расследованию не видно конца, и оно будет оставаться крупным препятствием на пути к более теплым отношениям и взаимопониманию, которое могло бы предотвратить катастрофический конфликт.

Во время выборов 2016 года, задолго до того, как его начали обвинять в сговоре с Путиным, кандидат Трамп призвал к более теплым отношениям с российским лидером.

Кандидат от демократов Хиллари Клинтон только смеялась над ним, забыв, как она подарила России «кнопку перезагрузки», будучи на посту госсекретаря, а затем не выполнила свое обещание. Лицемерие всегда было ее сильной стороной.

Помимо кратких встреч в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Германии в июле и на недавнем саммите по экономическому сотрудничеству между тихоокеанскими и азиатскими странами во Вьетнаме, у Трампа и Путина было мало прямых контактов. Несколько телефонных звонков, но ничего существенного.

В августе Конгресс принял широкий пакет санкций против России, а российский лидер в ответ издал указ о сокращении 755 человек из штаба американского посольства в Москве и в трех консульствах в других городах.

Тогда Трамп заявил: «Наши отношения с Россией находятся на рекордно низком и очень опасном уровне. Можете поблагодарить за это Конгресс».

Такая ситуация, вероятно, будет продолжаться, пока идет расследование Мюллера.

Президент Трамп, как сообщается, получил заверение от адвоката Белого дома Тая Кобба, что расследование будет завершено к концу года. Это чересчур оптимистичная оценка, несмотря на нехватку доказательств того, что Трамп когда-либо был в сговоре с Россией.

Сенатская комиссия по разведке 10 месяцев расследовала предполагаемый «сговор» и не нашла никаких доказательств. Старшие сотрудники разведки при администрации Обамы, которые участвовали в расследованиях ФБР, ЦРУ и АНБ, официально заявляют, что они тоже не видели таких доказательств, когда были в должности.

Если специальный прокурор не ускорит завершение своего расследования или иным образом не даст понять, что нет никаких доказательств предвыборного «сговора», отношения между двумя великими ядерными державами могут ухудшиться до такой степени, что вооруженный конфликт станет страшной неизбежностью.

Проще говоря, расследование Мюллера может поставить под угрозу жизни американцев, поэтому скорейшее завершение расследования просто необходимо.