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Политика
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Общество
Навального заметили в дорогом московском кафе перед вылетом на митинг в Саратов
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    Навального заметили в дорогом московском кафе перед вылетом на митинг в Саратов

    17:19  1 Декабря 2017
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    Навального заметили в дорогом московском кафе перед вылетом на митинг в Саратов

    Санкт-Петербург, 1 декабря. Блогера Алексея Навального заметили в дорогом московском кафе, которое пользуется спросом у гурманов и гламурных персон столицы. Как стало известно, Навальный посетил заведение под названием «Кофемания» накануне поездки в Саратов на несогласованную встречу со сторонниками.

    Кафе, где был замечен блогер, является местом недешевым даже по меркам российской столицы. Так, например, чашка капучино обойдется посетителю в 450 рублей, цены на другие виды кофе значительно выше. Видимо это нисколько не смущает Навального, который ранее собирал средства на проведение избирательной кампании со своих, в основном, небогатых сторонников, сообщает агентство «Народные Новости».

     

    Напомним, ранее в Саратове сотрудники полиции задержали сторонников Навального.

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #навальный
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