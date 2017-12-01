Навального заметили в дорогом московском кафе перед вылетом на митинг в Саратов

Санкт-Петербург, 1 декабря. Блогера Алексея Навального заметили в дорогом московском кафе, которое пользуется спросом у гурманов и гламурных персон столицы. Как стало известно, Навальный посетил заведение под названием «Кофемания» накануне поездки в Саратов на несогласованную встречу со сторонниками.

Кафе, где был замечен блогер, является местом недешевым даже по меркам российской столицы. Так, например, чашка капучино обойдется посетителю в 450 рублей, цены на другие виды кофе значительно выше. Видимо это нисколько не смущает Навального, который ранее собирал средства на проведение избирательной кампании со своих, в основном, небогатых сторонников, сообщает агентство «Народные Новости».

сегодня #Навальный был замечен мной в #Кофемании на Полянке...наверное думал о бедном русском народе за чашкой капучино за 450 рублей...или когда ел сырники за 700 - думал о пенсионерах в регионах,а потом когда пил фреш за 600-800 он думал о том, как помочь детям-сиротам — Денис Волков (@den_v13) November 29, 2017

Напомним, ранее в Саратове сотрудники полиции задержали сторонников Навального.