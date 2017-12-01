Ющенко объяснил проблемы ВСУ в Донбассе: Наши парни сидят на Киевском вокзале в Москве

Киев, 1 декабря. Экс-президент Украины Виктор Ющенко убежден, что политика Киева в Донбассе привела к тому, что молодые украинцы «не хотят воспринимать эту войну» и стремятся уехать из страны, лишь бы не попасть в ряды ВСУ.

По словам политика, власти не могут выполнить задания по призыву в армию, «потому что парни сидят на Киевском вокзале в Москве или едут в Хабаровск или Владивосток».

Это, как подчеркивает Ющенко, также говорит о том, что население все меньше поддерживает нынешнее правительство. «Государственная политика нынешних властей, по его словам, «привела к тому, что человек такую «войну» в кавычках не хочет принимать».

«Для него это не отечественная война, для него это не тема патриотизма, для него это подмененные понятия», — добавил бывший президент Украины.

Напомним, в начале январе Ющенко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Верховная рада не приняла ни одного документа, который бы способствовал политическому урегулированию конфликта на востоке страны. Кроме того, Ющенко указал на то, что ни один пункт минских соглашений по урегулированию в Донбассе Киев не выполнил.

«Начиная с первого параграфа-альфы «Прекращение огня» и заканчивая передачей границы. Ничего не выполнили, это не работает», — отметил он

При этом политик выразил уверенность, что «украинский политикум» рано или поздно должен будет дать ответ, «как он видит разрешение ключевого вопроса для Украины — войны и мира».