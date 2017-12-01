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Россиянин в Таиланде упал с балкона на металлические штыри
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    Россиянин в Таиланде упал с балкона на металлические штыри

    17:00  1 Декабря 2017
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    Россиянин в Таиланде упал с балкона на металлические штыри

    Бангкок, 1 декабря. Гражданин России, проживающий в Паттайе (Таиланд), упал на острые пики ограждения при попытке попасть в свою квартиру через соседний балкон.

    По информации портала Pattaya People, россиянин потерял ключи от квартиры. Вернувшись домой поздно ночью, он решил пролезть на свой балкон через соседний.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и спасатели обнаружили мужчину, висящим на уровне четвертого этажа. Его нога была проткнута пикой декоративной ограды.

    Для освобождения мужчины спасателям пришлось привлечь подъемный кран. Сам россиянин был госпитализирован в больницу с серьезными травмами, так как он потерял много крови.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #таиланд #россиянин
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