Западные СМИ признали Россию доминирующей силой на всем Ближнем Востоке

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Джанкарло Элиа Валори The Russian strategy in the Middle East («Стратегия России на Ближнем Востоке»), опубликованной на портале Modern Diplomacy.

Российская Федерация уже выиграла войну в Сирии и поэтому на сегодняшний день является доминирующей силой на всем Ближнем Востоке. Несмотря на возросшую дипломатическую напряженность в начале сирийских конфликтов, Россия поддерживала прекрасные отношения с Турцией, которая является второй по своей мощи вооруженной силой НАТО и своеобразным стратегическим «мостом» между Ближним Востоком и Средиземноморьем.

В сентябре прошлого года Турция согласилась купить российские зенитные ракетные комплексы С-400, что является важным прорывом в окончании западной военной и технологической монополии. Россия также создала атмосферу сотрудничества и взаимоуважения между Турцией и Ираном, — это еще одна геополитическая новинка, которая означает только одно: НАТО было раздроблено и повержено на всем Ближнем Востоке.

Следует также напомнить, что российская компания «Росатом» — государственная компания, занимающаяся ядерной инфраструктурой, начинает строительство атомной электростанции в Аккую (южная Турция). Стоимость этой станции предварительно оценивается в 20 миллиардов долларов США. АЭС должна начать работать до конца 2023 года.

Геополитический компромисс между Турцией и Россией взаимовыгоден и очевиден: Турция использует свои особые отношения с Россией, чтобы оказывать давление на НАТО, в то время как Россия использует эти дружественные отношения, чтобы медленно вывести Турцию из стратегических планов Атлантического альянса. Также ясно, что важным пунктом для геоэкономики Турции является необходимость в диверсификации источников энергии.

Фактически, Турция поддержала проект «Голубой поток», реализованный еще в 2003 году, а позже также одобрила проект «Турецкий поток» («TurkStream»), который будет завершен в 2020 году. Турция на сегодняшний день уже покупает более 50% своей нефти и газа у России.

Это отличный механизм для оказания Россией давления на вторую по мощи вооруженную силу Атлантического альянса, которая, похоже, также имеет свою стратегию в отношении Российской Федерации.

Тем не менее, существуют и поводы для возможного конфликта между Россией и Турцией — например, курдский вопрос. У России всегда были хорошие отношения с курдами, хотя, как известно, Турция не хочет, чтобы у них была политическая автономия.

В проекте Конституции Сирии, который в настоящее время разрабатывается на встречах в Астане, курды будут иметь большую автономию. Это, очевидно, также служит интересам России в лице будущего курдского буферного государства, контролирующего связь между Ираком, Сирией и Ливаном, а именно — «шиитской осью», которая не позволяет курдам распространиться за пределами их нынешних сирийских границ, и в конечном итоге не допускает создания саудовского гегемонизированного блока суннитов в нынешней Сирии.

Во время своего визита в Москву 5 октября король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд попросил Россию официально «положить конец вмешательству Ирана» в дела Сирии. Он также подписал 15 ключевых соглашений о сотрудничестве России и Саудовской Аравии в космической, нефтяной, технологической и военной сферах. Кроме того, Россия и Саудовская Аравия договорились о деталях процесса стабилизации мировых цен на нефть.

Саудовская Аравия, традиционный стратегический партнер США на Ближнем Востоке, продемонстрировала резкий разворот в сторону России, понимая, что Соединенные Штаты не способны и не намерены стабилизировать Ближний Восток, а скорее планируют разделить и поделить его между «демократическими» западными странами.

Россия, по сути, вмешалась в сирийский конфликт по двум причинам. Во-первых, достичь региональной гегемонии, чтобы заставить Соединенные Штаты и ЕС пойти на уступки в более важных для России делах, таких, как украинский вопрос. Во-вторых, чтобы продемонстрировать, что Российская Федерация — стратегическая и военная мощь высшего уровня, способная оказать серьезное влияние на положение США и НАТО на Ближнем Востоке. Обе цели были достигнуты.

Сегодня Россия интерпретирует свою ближневосточную стратегию как автономную от конфликта между суннитами и шиитами; эта стратегия не принимает сторон, и она абсолютно не идеологическая. Запад как раз совершил именно эту ошибку. НАТО фактически потеряло Турцию и Саудовскую Аравию. Россия хочет использовать как Турцию, так и Иран в качестве гарантов (на равных основаниях) будущей сирийской стабилизации.

Кроме того, Россия очень серьезно относится к Израилю и, вероятно, также хочет использовать его в своей модели будущего Ближнего Востока. Израиль всегда пытался убедить Россию, что присутствие Ирана в Сирии является экзистенциальной угрозой для еврейского государства.

Еще один игрок — Иордания, очень заинтересована в стабильности ее границ с Ираком и Сирией, поэтому сотрудничество с Россией касается национальных интересов Иордании в сфере сдерживания государственных границ. Иордания уже купила российские противотанковые системы «Корнет» и мобильную систему защиты «Игла». Вероятно, Россия рассматривает Иорданию как идеального регулятора отношений с суннитским миром, и поэтому король Иордании сидит за столом переговоров в Астане. Кроме того, Иордания продвигает свои идеи по Ближнему Востоку в Соединенные Штаты, посредничая между двумя глобальными игроками.

Что касается Ливана, то Саад Харири также встретился с Владимиром Путиным 12-13 сентября с целью обсудить несколько важных тем: российское оружие для поддержки Ливанских вооруженных сил; инвестиции для расширения порта Триполи; создание свободной экономической зоны на севере Ливана и причастность России к будущему освоению газовых месторождений ливанского побережья.

Ливан, в частности, также обеспокоен все более значительным военным присутствием США в Израиле. Ливан рассматривает и ищет в России мощного союзника против давления со стороны Израиля и США.

В будущем на Ближнем Востоке Россия будет заинтересована в следующем:

1) стабилизация всех существующих границ;

2) медленная замена влияния США на влияние России;

3) постепенное сближение с Турцией и ее отдаление от НАТО;

4) будущие переговоры с Соединенными Штатами, когда они окончательно перестанут быть влиятельной силой в регионе.