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Патриарх Кирилл о посещении Путиным Архиерейского собора: Это историческое событие
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    Патриарх Кирилл о посещении Путиным Архиерейского собора: Это историческое событие

    16:50  1 Декабря 2017
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    Патриарх Кирилл о посещении Путиным Архиерейского собора: Это историческое событие

    Москва, 1 декабря. Лидер Русской православной церкви патриарх Кирилл назвал историческим событием посещение президентом РФ Владимиром Путиным Архиерейского собора.

    «Сегодня, конечно, историческое событие: глава российского государства посетил Архиерейский собор — собор юбилейный, посвященный столетию восстановления патриаршества нашей церкви», — отметил он.

    Патриарх Кирилл о посещении Путиным Архиерейского собора: Это историческое событие

    Отметим, что это первый случай, когда российские лидеры посещают подобное мероприятие. Архиерейский собор является высшим органом иерархического управления Русской православной церкви.

    Собор регулярно созывался с 1990 года. В его полномочия, в частности, входит рассмотрение разногласий между архиереями, рассмотрение церковных правонарушений архиереев и руководителей Синодальных учреждений и рассмотрение всех дел, переданных ему патриархом или Священным синодом. В последний раз Архиерейский собор проводился 2-3 февраля 2016 года.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #патриарх кирилл #архиерейский собор
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