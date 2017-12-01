Жеребьевка ЧМ-2018 в России. Онлайн-трансляция

Москва, 1 декабря. В Москве проходит жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Президент России Владимир Путин, по имеющимся данным, собирается принять участие в мероприятии. Торжественную церемонию посетят звезды мирового футбола, в том числе король футбола бразилец Пеле.

Финальная часть чемпионата мира по футболу-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля следующего года.

Федеральное агентство новостей проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.