Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин рассчитывает на помощь РПЦ в возрождении Сирии
Спорт
Жеребьевка ЧМ-2018 в России. Онлайн-трансляция
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жеребьевка ЧМ-2018 в России. Онлайн-трансляция

    17:06  1 Декабря 2017
    55

    Жеребьевка ЧМ-2018 в России. Онлайн-трансляция

    Москва, 1 декабря. В Москве проходит жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года.

    Президент России Владимир Путин, по имеющимся данным, собирается принять участие в мероприятии. Торжественную церемонию посетят звезды мирового футбола, в том числе король футбола бразилец Пеле. 

    Финальная часть чемпионата мира по футболу-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля следующего года.

    Федеральное агентство новостей проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

    Автор: Евгений Клименко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #чм-2018 #жеребьевка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть