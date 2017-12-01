В Совфеде отреагировали на призыв Госдумы закрыть двери для СМИ США

Государственная дума 6 декабря примет решение о запрете посещать здание нижней палаты парламента представителями СМИ Соединенных Штатов. Об этом заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Заметим, что 4 декабря профильный комитет Государственной думы обсудит постановления, которое может быть по решению Совета Думы вынесено на пленарное заседание 6 декабря.

«Постановление будет касаться запрета на посещение Госдумы журналистам, представляющим все американские СМИ. Также хотим обратиться к законодательным органам субъектов Федерации, чтобы они приняли аналогичные меры», — заявила Савастьянова.

Мнение сенатора

Член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева прокомментировала ФАН решение Госдумы закрыть двери для американских журналистов.

«Американцы сами нарушили свои принципы, которые многие годы декларировали по всему миру. Это принципы демократии, свободы слова. То есть то, что было сделано в отношении Российской Федерации, — фактически прецедент, который был создан Соединенными Штатами. Мы видим, что сейчас никаких сдерживающих критериев не существует. И поэтому депутаты Государственной думы поступили соответствующим образом. Если США подобным образом поступают первыми, мы будем поступать зеркальным образом. Будем действовать точно в таком же режиме.

На мой взгляд, потакать дальше тем странам, структурам, которые понимают только язык силы, нельзя. Потому, что любое наше молчание воспринимается как наша слабость. Следовательно, в своих шагах они могут зайти слишком далеко. Поэтому фактически эти красные линии нужно прочерчивать сразу же для того, чтобы, прежде всего, избежать большой беды», — рассказала Ольга Тимофеева.

От действий американских властей и, по сути, подконтрольных Вашингтону IT-гигантов в последнее время пострадало сразу несколько российских СМИ. Так, талеканал RT был лишен аккредитации в Конгрессе США. В конце октября из сервиса Google.News исчезли новости Федерального агентства новостей, а также весь архив публикаций нашего издания за несколько лет. Поддержка коллег из российских и западных СМИ, помощь Роскомнадзора и МИД РФ помогли ФАН переломить ход событий в свою пользу, в конце концов, все новости Riafan.ru вернулись в Google.News.