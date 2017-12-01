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Общество
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Политика
В Совфеде отреагировали на призыв Госдумы закрыть двери для СМИ США
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    В Совфеде отреагировали на призыв Госдумы закрыть двери для СМИ США

    17:00  1 Декабря 2017
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    В Совфеде отреагировали на призыв Госдумы закрыть двери для СМИ США

    Государственная дума 6 декабря примет решение о запрете посещать здание нижней палаты парламента представителями СМИ Соединенных Штатов. Об этом заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Заметим, что 4 декабря профильный комитет Государственной думы обсудит постановления, которое может быть по решению Совета Думы вынесено на пленарное заседание 6 декабря.

    «Постановление будет касаться запрета на посещение Госдумы журналистам, представляющим все американские СМИ. Также хотим обратиться к законодательным органам субъектов Федерации, чтобы они приняли аналогичные меры», — заявила Савастьянова.

    Мнение сенатора

    Член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева прокомментировала ФАН решение Госдумы закрыть двери для американских журналистов.

    Сенатор Ольга Тимофеева и Олег Морозов

    «Американцы сами нарушили свои принципы, которые многие годы декларировали по всему миру. Это принципы демократии, свободы слова. То есть то, что было сделано в отношении Российской Федерации, — фактически прецедент, который был создан Соединенными Штатами. Мы видим, что сейчас никаких сдерживающих критериев не существует. И поэтому депутаты Государственной думы поступили соответствующим образом. Если США подобным образом поступают первыми, мы будем поступать зеркальным образом. Будем действовать точно в таком же режиме.

    На мой взгляд, потакать дальше тем странам, структурам, которые понимают только язык силы, нельзя. Потому, что любое наше молчание воспринимается как наша слабость. Следовательно, в своих шагах они могут зайти слишком далеко. Поэтому фактически эти красные линии нужно прочерчивать сразу же для того, чтобы, прежде всего, избежать большой беды», — рассказала Ольга Тимофеева.

    От действий американских властей и, по сути, подконтрольных Вашингтону IT-гигантов в последнее время пострадало сразу несколько российских СМИ. Так, талеканал RT был лишен аккредитации в Конгрессе США. В конце октября из сервиса Google.News исчезли новости Федерального агентства новостей, а также весь архив публикаций нашего издания за несколько лет. Поддержка коллег из российских и западных СМИ, помощь Роскомнадзора и МИД РФ помогли ФАН переломить ход событий в свою пользу, в конце концов, все новости Riafan.ru вернулись в Google.News.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #сша
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