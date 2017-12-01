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Общество
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Украина
Раскрыта тайна Порошенко: СМИ выяснили, что президент носит под курткой
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    Раскрыта тайна Порошенко: СМИ выяснили, что президент носит под курткой

    17:14  1 Декабря 2017
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    Раскрыта тайна Порошенко: СМИ выяснили, что президент носит под курткой

    Киев, 1 декабря. Президент Украины Петр Порошенко вынужден носить под костюмом инсулиновую помпу. Об этом украинскому порталу «Вести» рассказал источник в партии «Солидарность».

    Именно медицинское устройство заметно на фотографии Порошенко, которую активно обсуждали в Интернете. Пользователи сети тогда решили, что, вероятно, под курткой президент носит бронежилет, однако теперь выяснилось, что это не так.

    «Петр Алексеевич вынужден носить инсулиновую помпу, поскольку часто бывает на долгих встречах, совещаниях. И аппарат – это выход для него», – заявил источник, знакомый с ситуацией. 

    Никаких официальных сообщений об ухудшении самочувствия Порошенко в последнее время не поступало. В то же время он сам несколько раз невольно намекал на то, что страдает диабетом. Так однажды украинский президент признался, что не есть конфет, а у него дома не бывает сладкого.

    Напомним, инсулиновая помпа – это специализированный медицинский прибор, работающий от батареек и вводящий в кровь больного инсулин.

    Автор: Федор Веснин
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    #порошенко #диабет #помпа
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