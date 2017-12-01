Сирия обвинила Израиль в поставках оружия боевикам, сбившим вертолет ВВС САР

Дамаск, 1 декабря. Сирийские военные считают, что Израиль поставлял ракеты боевикам, сбившим вертолет Ми-24 ВВС САР.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что сирийские военные обвинили Израиль в поставке боевикам в Западной Гуте ракет класса «земля-воздух», которыми сегодня был сбит вертолет ВВС Сирии к западу от Дамаска. Отмечается, что транспортно-боевой вертолет Ми-24 упал около населенного пункта Закия в районе шоссе Аль-Салам.

Изначально сообщалось, что вертолет атаковали оппозиционеры «Свободной сирийской армии» (ССА), однако по последним данным ракету выпустили боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Ранее неоднократно сообщалось о поддержке Израиля, оказываемой Тель-Авивом данной группировке в районе Голанских высот.

По последним сообщениям экипаж сбитого вертолета погиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.