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Сирия обвинила Израиль в поставках оружия боевикам, сбившим вертолет ВВС САР
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    Сирия обвинила Израиль в поставках оружия боевикам, сбившим вертолет ВВС САР

    17:09  1 Декабря 2017
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    Сирия обвинила Израиль в поставках оружия боевикам, сбившим вертолет ВВС САР

    Дамаск, 1 декабря. Сирийские военные считают, что Израиль поставлял ракеты боевикам, сбившим вертолет Ми-24 ВВС САР.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что сирийские военные обвинили Израиль в поставке боевикам в Западной Гуте ракет класса «земля-воздух», которыми сегодня был сбит вертолет ВВС Сирии к западу от Дамаска. Отмечается, что транспортно-боевой вертолет Ми-24 упал около населенного пункта Закия в районе шоссе Аль-Салам.

    Изначально сообщалось, что вертолет атаковали оппозиционеры «Свободной сирийской армии» (ССА), однако по последним данным ракету выпустили боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Ранее неоднократно сообщалось о поддержке Израиля, оказываемой Тель-Авивом данной группировке в районе Голанских высот.

    По последним сообщениям экипаж сбитого вертолета погиб.

    Сирия обвинила Израиль в поставках оружия боевикам, сбившим вертолет ВВС САР

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #израиль #джебхат ан-нусра #ввс сар #ми-24
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