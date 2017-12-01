Эксперт о союзниках Киева в ЕС: Никто не собирается ругаться с Путиным ради Украины

Киев, 1 декабря. Страны Евросоюза не откажутся от закупки российских энергоресурсов ради Украины. Об этом заявил директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

По его словам, союзники и партнеры Киева в ЕС реализуют собственную политику обеспечения энергетической безопасности, которая не предполагает отказ от покупки российских энергоресурсов, поэтому Украине следует принять данный факт и не рассчитывать на помощь Брюсселя, где «сидят точно такие же бюрократы, как и в любой другой столице мира».

«Не следует думать, что ради того, чтобы украинцам жилось хорошо, европейцы будут ограничивать себя в потребляемой энергии… По большому счету, никто не собирается разругаться с Путиным ради Украины», — заявил Рябцев в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Он также добавил, что Евросоюз воспринимает Украину как одну из неблагополучных постсоветских стран, которая не является серьезным пунктом в европейской политике.