«В такой бедности никто не захочет жить»: Ющенко предрек Украине четыре Майдана

Киев, 1 декабря. Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что в случае, если экономика страны не нарастит темпы развития, то в ближайшие годы государство потрясет как минимум четыре майдана.

По его мнению, сейчас положение дел в экономической сфере таково, что к уровню жизни 2013 года украинцы смогут вернуться только к 2032 году.

«У нас так будет четыре «майдана» до 2032 года, в такой бедности никто не захочет жить», — с уверенностью заявил Ющенко.

Напомним, в феврале экс-глава Украины заявлял, что страна находится в глубоком политическом кризисе, а ответственность за него «лежит полностью на партии власти». При этом он подчеркнул, что этот кризис «в какой-то мере самый безнадежный кризис с начала 90-х годов».

А 27 октября Ющенко на своей странице в Facebook сообщил о сохранении у него президентских амбиций.