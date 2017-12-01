Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Четырехмесячная девочка скончалась после прививки в Подмосковье
Украина
«В такой бедности никто не захочет жить»: Ющенко предрек Украине четыре Майдана
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «В такой бедности никто не захочет жить»: Ющенко предрек Украине четыре Майдана

    16:53  1 Декабря 2017  /обновлено: 16:54  01 Декабря 2017
    82

    «В такой бедности никто не захочет жить»: Ющенко предрек Украине четыре Майдана

    Киев, 1 декабря. Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что в случае, если экономика страны не нарастит темпы развития, то в ближайшие годы государство потрясет как минимум четыре майдана.

    По его мнению, сейчас положение дел в экономической сфере таково, что к уровню жизни 2013 года украинцы смогут вернуться только к 2032 году.

    «У нас так будет четыре «майдана» до 2032 года, в такой бедности никто не захочет жить», — с уверенностью заявил Ющенко.

    Напомним, в феврале экс-глава Украины заявлял, что страна находится в глубоком политическом кризисе, а ответственность за него «лежит полностью на партии власти». При этом он подчеркнул, что этот кризис «в какой-то мере самый безнадежный кризис с начала 90-х годов».

    А 27 октября Ющенко на своей странице в Facebook сообщил о сохранении у него президентских амбиций.

    «Я сейчас буду нескромен. Я до сегодняшнего дня глубоко убежден, что Украине нужен политический курс президента Ющенко. В самом широком смысле этого слова, — написал он.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть