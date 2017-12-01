Минобороны России планирует начать подготовку специалистов для «Арматы»

Москва, 1 декабря. Военное ведомство России начало подготовку учебной базы для специалистов, которые будут эксплуатировать «Армату».

Генерал-лейтенант Иван Бувальцев сообщил, что уже в текущем году завершится разработка учебно-тренировочных средств и учебных классов для освоения перспективных образцов вооружения таких, как «Курганец», «Бумеранг» и «Армата».

По требованию Минобороны войска должны получать новую технику одновременно с тренажерами для нее. В данный момент в России проходит испытания бронетехника на новых платформах, одной из которых является «Армата». К 2020 году Вооруженные силы РФ получит 100 новейших танков Т-14 «Армата», ранее отметил заместитель Шойгу Юрий Борисов.