Путин назвал подвигом жизненный путь святителя Тихона

Москва, 1 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает подвигом жизненный путь первого московского патриарха Тихона. Об этом российский лидер заявил, выступая на заседании Архиерейского собора.

«Святитель Тихон тогда, принимая на себя миссию патриаршего служения, совершил безусловно подвиг во имя Бога, веры и своего народа», — подчеркнул глава российского государства.

Как отметил Путин, святитель осознавал, что возлагает на себя колоссальную личную ответственность в тяжелейший для страны период.

Святитель Тихон провел годы своего служения в поисках приемлемого компромисса между советской властью и Церковью. По сей день он остается одним из самых почитаемых архиереев, возглавлявших Русскую православную церковь.

Напомним, ранее глава Русской православной церкви патриарх Кирилл назвал историческим событием посещение президентом РФ Владимиром Путиным Архиерейского собора.