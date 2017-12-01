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Общество
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Украина
Шума и перьев, как на карнавале: Порошенко раскритиковал украинских правоохранителей
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    Шума и перьев, как на карнавале: Порошенко раскритиковал украинских правоохранителей

    16:30  1 Декабря 2017
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    Шума и перьев, как на карнавале: Порошенко раскритиковал украинских правоохранителей

    Киев, 1 декабря. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу раскритиковал Национальное антикоррупционное бюро и Генпрокуратуру Украины, которые устроили друг с другом противостояние.

    По словам главы государства, конфликт силовиков все больше начинает напоминать латиноамериканский карнавал по своей зрелищности.

    «Шума и перьев столько, что порой действо напоминает какой-то латиноамериканский карнавал.  Казалось бы, даже смешно, если бы не было так грустно», — отметил Порошенко, выступая перед сотрудниками прокуратуры.

    Шума и перьев, как на карнавале: Порошенко раскритиковал украинских правоохранителей

    Украинский лидер подчеркнул, что межведомственная конкуренция и соперничество — это нормальное явление, которое позволяет обществу развиваться, однако конфликты и интриги только вредят общему делу, приводя к процветанию коррупции и преступности

    Ранее сообщалось, что миграционная служба задержала сотрудника антикорруционного бюро (НАБУ) за попытку дать взятку. В самом же НАБУ утверждают, что речь шла о спецоперации, которую сорвали Генпрокуратура и СБУ. Представители Генпрокуратуры в ответ  заявили, что действия агента НАБУ были незаконными.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #порошенко #генпрокуратура #набу
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