Шума и перьев, как на карнавале: Порошенко раскритиковал украинских правоохранителей

Киев, 1 декабря. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу раскритиковал Национальное антикоррупционное бюро и Генпрокуратуру Украины, которые устроили друг с другом противостояние.

По словам главы государства, конфликт силовиков все больше начинает напоминать латиноамериканский карнавал по своей зрелищности.

«Шума и перьев столько, что порой действо напоминает какой-то латиноамериканский карнавал. Казалось бы, даже смешно, если бы не было так грустно», — отметил Порошенко, выступая перед сотрудниками прокуратуры.

Украинский лидер подчеркнул, что межведомственная конкуренция и соперничество — это нормальное явление, которое позволяет обществу развиваться, однако конфликты и интриги только вредят общему делу, приводя к процветанию коррупции и преступности

Ранее сообщалось, что миграционная служба задержала сотрудника антикорруционного бюро (НАБУ) за попытку дать взятку. В самом же НАБУ утверждают, что речь шла о спецоперации, которую сорвали Генпрокуратура и СБУ. Представители Генпрокуратуры в ответ заявили, что действия агента НАБУ были незаконными.