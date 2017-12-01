Видеодайджест новостей, вечер 1 декабря 2017 года

В ОБСЕ признали лишение аккредитации RT в Конгрессе США нарушением свободы слова
ОБСЕ считает
прямым воздействием на свободу слова лишение журналистов RT аккредитации при Конгрессе США. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
«Лишение RT аккредитации при Конгрессе США показывает, что регистрация СМИ в качестве иностранных агентов имеет прямое влияние на свободу СМИ», — говорится в сообщении.
В США задумались о снятии санкций с России
Как стало известно Федеральному агентству новостей, ведущая торговая ассоциация на территории США — американо-российский деловой совет — намерена
лоббировать в сенате снятие санкций с России. Согласно документу, с которым ознакомилось ФАН, организация будет представлять свои интересы самостоятельно без помощи лоббистов. В компании пока не предоставили оперативного комментария на запрос редакции.
В Женеве проходит очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию
Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил
пресс-конференцию специального посланника Организации Объединенных Наций Стаффана де Мистуры в Женеве. В ходе мероприятия было сделано обширное заявление о текущем раунде переговоров по сирийскому урегулированию. Де Мистура заявил, что после территориальных потерь ИГИЛ1
(запрещено в РФ) в Ракке и Дейр-эз-Зоре настал «момент истины».
«Я бы хотел зафиксировать, что Российская Федерация оказала помощь в обеспечении безопасности членам делегации Сирийского правительства. А также поблагодарить Саудовскую Аравию за весьма эффективную организацию объединенной делегации оппозиции», — сказал Де Мистура.
Пес израильского музыканта покорил Интернет
Любвеобильный пес потребовал ласки от музыканта и покорил Интернет. Израильский блогер и музыкант Рон Минис исполнил кавер на легендарную композицию Hotel California группы Eagles. Ролик с его выступлением был опубликован на YouTube. За два дня после публикации видео собрало более 138 тысяч просмотров. Интернет-пользователи не могли остаться равнодушными к игре израильского композитора. Многие обратили внимание на его собаку, которая требовала внимания хозяина, пока тот играл. «Можно играть гитарное соло на фортепиано и при этом гладить собаку. Фортепиано круче гитары», — заявил один из пользователей. Животное так понравилось подписчикам Миниса, что они попросили его использовать собаку в каждом последующем видео.
1 Организация запрещена на территории РФ.