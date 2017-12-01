Видеодайджест новостей, вечер 1 декабря 2017 года

Пес израильского музыканта покорил Интернет

Любвеобильный пес потребовал ласки от музыканта и покорил Интернет. Израильский блогер и музыкант Рон Минис исполнил кавер на легендарную композицию Hotel California группы Eagles. Ролик с его выступлением был опубликован на YouTube. За два дня после публикации видео собрало более 138 тысяч просмотров. Интернет-пользователи не могли остаться равнодушными к игре израильского композитора. Многие обратили внимание на его собаку, которая требовала внимания хозяина, пока тот играл. «Можно играть гитарное соло на фортепиано и при этом гладить собаку. Фортепиано круче гитары», — заявил один из пользователей. Животное так понравилось подписчикам Миниса, что они попросили его использовать собаку в каждом последующем видео.