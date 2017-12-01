Эксперты рассказали, чем опасны продолжительные боли в спине

Москва, 1 декабря. Большинство граждан РФ в возрасте 22-45 лет, которые испытывают боли в спине, не обращаются к медикам в течении трех месяцев. По данным ВЦИОМ, диагноз «болезнь Бехтерева» или анкилозирующий спондилит ставят 3% пациентам, у которых на ранней стадии болезнь проявляется регулярными болями в спине.

Одна из основных проблем, связанных с болезнью Бехтерева — сложность диагностики на ранней стадии. Однако развитие болезни связано с повышенными риском инвалидности. Порядка 70% участников опроса заявили, что испытывают боли в спине в течение трех месяцев. На ночные боли в состоянии покоя пожаловались 57% респондентов.

В документе отмечается, что у 35% россиян боли в спине появились в возрасте до 18 лет. Если самочувствие не меняется, то 33% россиян обращаются к терапевту, 32% — к неврологу, и только 12% идут за консультацией к ревматологу. Почти треть страдающих от боли лечатся самостоятельно. По оценке профессора Александра Лила, при развитии болезни Бехтерева, потеря трудоспособности наступает примерно через 15 лет с момента появления первых симптомов, средний возраст получения инвалидности — 46 лет.